5 lezioni di finanza da James Bond. Calcolate i vostri rischi e i vostri investimenti. L’agente segreto più famoso di tutti non prende mai una decisione avventata. Riassume ogni mossa prima di farla. E le decisioni di investimento non sono diverse. Se conoscete la vostra strategia, inizierete a ottenere di più dai conti di deposito, per esempio. I risparmi ad alto tasso d’interesse possono essere un investimento altamente calcolato. Ad esempio, l’idea che i tassi d’interesse aumenteranno potrebbe farvi pensare di “scalare” i vostri fondi a condizioni diverse. Man mano che matura ogni scadenza, potete investire i fondi in un nuovo deposito a termine. Approfittando di eventuali variazioni al rialzo dei tassi di interesse.

Più vecchio significa più saggio. Non è mai troppo tardi per cambiare le tecniche di investimento. Infatti, il nuovo film di JB ha fatto registrare numeri da record al cinema. Non male per un franchise quasi sessantennale. E’ vero che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei guadagni futuri. Ma le tecniche collaudate possono spesso essere la migliore scommessa. In un’era di investimenti in cui gli esperti sono divisi sulle previsioni immobiliare e azioni, i conti di deposito possono fornire una certa stabilità. Se gli appassionati di cinema dovessero scommettere su un franchise di personaggi, Bond sarebbe una scommessa piuttosto sicura. Lo stesso vale per la scelta dell’interesse fisso.

5 lezioni di finanza da James Bond

Rendere sicuro l’investimento immobiliare come una casa. Il film “Skyfall” fa riferimento a Skyfall Lodge. Cioè la casa d’infanzia di Bond. Vale quindi la pena ricordare l’importanza dell’immobiliare all’interno dei portafogli d’investimento. Diffidate di investire in qualsiasi mercato immobiliare che sia in bolla. Come era chiaramente quello giapponese negli anni ’90. O quello USA nel 2008. Tuttavia, potete rafforzare i vostri investimenti immobiliari scegliendo attentamente. Magari alloggi a prezzi accessibili dove l’offerta di terreni sia limitata, la popolazione sia in crescita e ci siano già infrastrutture adeguate.

Diversificate il vostro piano di risparmio. Daniel Craig è stato elogiato per aver portato un tocco moderno e oscuro al personaggio. Con un’interpretazione sicuramente diversa dai predecessori. Allo stesso modo, i vostri risparmi possono beneficiare di tecniche classiche mischiate a un pizzico di creatività. Un conto deposito bancario o postale è una tecnica senza tempo. Ma come pensate di riempire quel conto? Create dei depositi automatici per separare i vostri risparmi e le vostre spese in contanti. Sicuramente vi servirà. Non dovrete fare voi i versamenti. E superete quel bias umano che potrebbe prendervi e farvi dire “…questo mese non deposito, mi servono per altro…”

L’investitore moderno è diverso. Con gli autodepositi e i rapporti immediatamente disponibili sui conti di risparmio online, non ci sono scuse. Scuse per non modernizzare il vostro regime di risparmio. 007 ha un’affinità con i più recenti gadget. Così voi dovete essere proattivi con strumenti come i calcolatori di risparmio. Perché possono aiutarvi a potenziare i vostri obiettivi di investimento. Nel frattempo, impostate gli avvisi e automatizzate il pagamento di qualsiasi cosa.