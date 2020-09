Il Covid-19 non ferma il settore nautico di alto livello, la Borsa, però, non premia Sanlorenzo. In estrema sintesi questo è quanto sta accadendo al titolo della società che produce gli yatch di lusso.

I dati relativi ai primi sei mesi dell’anno, infatti, hanno mostrato un aumento degli ordini a 566 milioni di euro, un Ebitda stabile e ricavi netti a -11,6%. Infine, l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2020 è stato pari a 23,5 milioni di euro, rispetto a 9,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e ai 60,7 milioni di euro al 31 marzo 2020. Sostanzialmente, quindi, il management vede un 2020 in linea con il 2019. Un ottimo risultato se si pensa alla crisi economica scatenata dalla pandemia e ancora in corso.

Le raccomandazioni degli analisti che coprono il titolo sono molto buone con un consenso medio Buy e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%.

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 21 settembre in ribasso del 2,19% rispetto alla seduta precedente a quota 15,18 euro.

La situazione sul titolo si sta complicando e non poco. Se sul giornaliero la tendenza in corso è ribassista, potremmo assistere a un’inversione anche sul time frame settimanale.

Sul grafico settimanale, infatti, abbiamo riportato due proiezioni: quella rialzista (linea continua) e quella ribassista (linea tratteggiata). Va notato che il livello chiave sopra/sotto il quale si parte al rialzo o al ribasso è praticamente identico e si trova in area 15,62 euro. Bisogna, quindi, monitorare con attenzione la chiusura del 25 settembre per capire da che parte si muoveranno le quotazioni nel medio periodo. Gli obiettivi sia al rialzo che al ribasso sono indicati in figura.

Sul giornaliero, invece, la tendenza in corso è ribassista ed è diretta verso il I obiettivo di prezzo in area 14,644 euro. Una chiusura giornaliera sotto questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso verso gli obiettivi indicati in figura. Per un’inversione rialzista bisognerà aspettare una chiusura giornaliera superiore a 15,701 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

