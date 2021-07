Il contesto economico, fino all’inizio del 2020, era completamente diverso da quello attuale.

Da febbraio tutto è cambiato, dappertutto. Il Covid ha riscritto le regole di tutti e per tutti.

La vita economica e finanziaria di ogni Paese è stata scossa, frullata e poi rimessa in discussione.

Ognuno si è concentrato sulle problematiche legate alla debolezza del comparto salute, frutto di scelte politiche del passato che oggi mostrano i risultati in mondovisione. Le misure che ogni Stato ha introdotto e le vie intraprese hanno messo in luce le differenze strutturali e culturali che sembravano sopite precedentemente.

Se la salute pubblica continua a mantenere il primato delle preoccupazioni di molti governi, in altri il gradino più alto del podio è condiviso dalle problematiche di natura economica e finanziaria. Le aziende in crisi, la difficoltà di approvvigionamento di materie prime, la difficoltà del comparto import-export sono diventati i nuovi temi su cui si accende il dibattito.

Ecco come l’etica rivoluziona la finanza

Una soluzione, non unica e non risolutiva, sembra essere il modo in cui l’etica rivoluziona la finanza. Quest’ultima sposta il suo baricentro su persone ed ambiente, ovviamente facendo un’attenta analisi di costi-benefici e redditività.

I fondi d’investimento ethically oriented si occupano di individuare aziende in cui investire, tali da soddisfare determinati requisiti che non sono solo di profitto o redditività economica ma che sono tesi ad ambiente e persone.

Ultimamente sono state diverse le campagne di sensibilizzazione per il ruolo delle donne in azienda, proprio per venire incontro a quella larga fetta di personale rimasto senza occupazione in seguito alla pandemia.

In Italia alcune realtà erano già impegnate sul tema, ma fortunatamente da marzo 2021 è entrato in vigore il Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Questo regolamento si occupa di individuare dei criteri e dei requisiti che devono possedere i cosiddetti investimenti sostenibili.

Questo primo passo confidiamo sia seguito da numerosi altri per avere aiuti concreti in situazioni d’emergenza.