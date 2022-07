La carne di vitello è uno degli alimenti più salutari che possiamo consumare sulle nostre tavole. Le ricette che si possono fare sono davvero tante, ma ovviamente con l’estate si cerca sempre qualcosa di semplice e sbrigativo. Un’ottima idea potrebbe essere quella di fare delle scaloppine ai funghi. I funghi sono una buona fonte di sali minerali quali magnesio, potassio e, in particolar modo, fosforo. Ma sono anche ricchi di vitamine, soprattutto quelle del gruppo B.

Contengono solo 26 kcal per 100 g di prodotto, il che li rende un perfetto alimento per chi vuole mantenersi in forma con poche calorie. Tra l’altro sembrerebbero essere indicati per rafforzare il sistema immunitario. Quindi fare una ricetta con i funghi non solo è buona per il nostro palato, ma è anche ottima per la nostra salute. Andiamo a vedere gli ingredienti necessari.

Ecco come fare delle ottime scaloppine ai funghi porcini cremose senza panna

Ciò che ci servirà saranno:

400 g di fettine di vitello;

40 g di farina;

olio EVO q.b.;

timo e salvia;

500 g di funghi porcini;

pepe nero;

aglio;

sale;

rosmarino.

Una volta presi tutti gli ingredienti possiamo passare alla cottura. Come prima cosa andiamo a preparare il soffritto. In una padella mettiamo un po’ di olio con 2 spicchi di aglio e li facciamo diventare dorati a fiamma bassa. Nel frattempo possiamo andare a ricoprire di farina le nostre fettine di vitello. Non appena l’olio sarà caldo le andiamo a riporre in padella e aspettiamo che si cucinino. Aggiustiamo di sale e le varie spezie: pepe nero, salvia, timo e rosmarino. Quando la carne sarà a metà cottura uniamo i funghi e aggiungiamo un po’ di acqua.

Lasciamo cuocere per circa 5 minuti controllando di tanto in tanto. Facendo così si andrà a formare insieme all’acqua e alla farina una sorta di cremina che renderà il piatto prelibato. Quando la cremina sarà pronta e la carne con i funghi pure, allora possiamo spegnere la fiamma e servire (preferibilmente ben caldo) il nostro piatto. Ecco come fare delle ottime scaloppine ai funghi porcini cremose da far leccare i baffi ai nostri invitati. In alternativa si potrebbe aggiungere anche un po’ di provola o sottiletta sopra le fettine di carne. Questo è un ottimo secondo. È semplice e sbrigativo ma, nonostante questo, faremo una bella figura. Si può servire su un piatto di insalata fresca oppure abbinato ad un purè di patate oppure all’hummus di ceci.

