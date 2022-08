Stiamo cercando una meta per questo ultimo weekend estivo e non sappiamo dove andare. Di partire per lunghi viaggi non è più tempo e vorremmo solo goderci un po’ di relax in tranquillità. L’idea del lago è perfetta proprio perché è un luogo in genere meno affollato delle spiagge balneari più note. Ma invece di recarci nel nord Italia, possiamo andare alla scoperta della meravigliosa Umbria. Terra verde pulsante nel cuore dell’Italia che vanta bellezze uniche e suggestive.

Come non pensare alla Cascata delle Marmore, Perugia, Assisi oppure Orvieto. Ma sono davvero tanti i borghi medievali che vale la pena visitare, come Arrone, una meta low cost che non ci deluderà. Insomma, scegliendo una gita fuoriporta in Umbria possiamo goderci un bel bagno rilassante ed esplorare luoghi stupendi.

Il più grande e famoso

Partiamo dal lago Trasimeno, il lago più grande dell’Umbria ma anche dell’Italia centrale. Nonostante la sua estensione, si tratta di un lago poco profondo e ideale per un bel bagno rinfrescante. Viene considerato un lago laminare, ma questo non lo rende meno bello o suggestivo.

Ci si può stendere a godersi il paesaggio lungo una delle sue spiagge o fare un tour per le isole. Una di esse è anche abitata stabilmente durante tutto l’anno, l’isola Maggiore. Mentre poi troviamo l’isola Polvese, adibita a parco scientifico-didattico e l’isola Minore, attualmente disabitata.

5 laghi in Umbria dove fare il bagno e godersi il paesaggio in relax

Gli altri 4 specchi d’acqua sono sicuramente meno estesi, ma non hanno nulla da invidiare al Trasimeno. A partire dal lago di Corbara, lago artificiale in provincia di Terni. Qui la balneazione classica è vietata, ma si possono effettuare sport acquatici. Una meta ideale per gli amanti della natura e dell’adrenalina. Altrimenti si può fare un bel picnic lungo la riva o cimentarsi in un’escursione.

Passiamo al lago di Piediluco, quasi al confine con il Lazio, tant’è che si estende verso la provincia di Rieti. Le colline che lo circondano lo rendono uno specchio d’acqua caratteristico assolutamente da visitare.

Poi troviamo il lago di Recentino, sempre nella provincia di Terni. Un lago artificiale che ospita tantissime specie di uccelli, meta perfetta per il birdwatching.

L’ultimo è un lago il cui nome può trarre in inganno, il lago di Arezzo. Non si trova in Toscana, ma tra i monti Martani, lungo la strada tra Acquasparta e Spoleto. Un po’ più difficile da raggiungere, è l’oasi rilassante perfetta per chi non ama la calca turistica.

Questi sono solo 5 laghi in Umbria dove fare il bagno e vivere una giornata indimenticabile. L’Umbria è una regione ricca di meraviglie da esplorare senza dover spendere cifre esagerate. La sua vicinanza con la Toscana la rende il punto di snodo perfetto per visitare luoghi meno turistici ma suggestivi.

