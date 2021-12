Talvolta, sono i particolari che fanno la differenza. È proprio ciò che pensa chi utilizza molto gli accessori moda, per dare un tocco fresco al proprio abbigliamento. Molte volte, infatti, è proprio l’accessorio che attira maggiormente l’attenzione altrui, rendendoci particolarmente affascinanti. Sembra banale, ma gli orecchini, il foulard, il fermaglio giusto, fanno davvero la differenza. Sono, dunque, questi gli irresistibili accessori must have dell’inverno 2022 per un look spiritoso e alla moda a tutte le età. Indicheremo e consiglieremo di aggiungere, infatti, oggetti che si adattano a giovani e meno giovani. Ognuna, pertanto, potrà cambiare accessorio, a seconda dell’umore e del proprio stile personale. Vediamo, quindi, insieme quali sono le ultimissime tendenze moda riguardanti gli accessori.

Questi gli irresistibili accessori must have dell’inverno 2022 per un look spiritoso e alla moda a tutte le età

Il primo must have sono i guanti che, soprattutto nei giorni invernali più freddi, proteggeranno le nostre mani da geloni, screpolature e disidratazione. Tra le proposte moda ci sono guanti in tessuto tecnico, in pile e in pelle, che sono un classico intramontabile. Insomma, li sceglieremo a seconda dello stile che vogliamo adottare. Una delle ultime novità, poi, sono i guanti colorati, preferibilmente di tonalità accese, e quelli decorati con borchie, paillettes, cristalli, ecc. Insomma, veramente, ce n’è per tutti i gusti.

Secondo capo moda sono i collant particolari, sia nel colore che nella fantasia. Vanno forti, ad esempio, quelli ricamati e con le stampe, che possiamo indossare in nero, adattabili ovunque, oppure in altri colori. Si pensi al senape, al verde bosco, al bordeaux, al rosso, all’arancione. Insomma, colori intensi o accesi, a seconda delle necessità. Comunque, le calze effetto pizzo restano sempre tra le più amate di sempre.

Altri accessori imperdibili per l’inverno 2022

Terzo must have davvero imperdibile è il cerchietto bombato, che va bene a tutte le età. Infatti, potremmo regalarlo anche a nostra madre, perché dona un tocco di classe, se scelto ad esempio in velluto o in raso. Anche in questo caso, ne abbiamo per tutti i gusti: lisci, ricamati, in raso, velluto, ciniglia e chi più ne ha più ne metta! Inoltre, sempre sulla cresta dell’onda, troviamo le fasce per capelli, preferibilmente con il nodo. Anche in questo caso, si spazia alla grande, tra fantasie etniche, pois, fiori, quadretti e tessuti di tutti i tipi. Naturalmente, ne sceglieremo una adatta allo stile che vogliamo sposare. Quindi, anche qui, la fantasia ci suggerirà la soluzione più adatta in base all’occasione!