Quando arriva il momento di fare un regalo inizia la corsa contro il tempo per acquistare qualche pensierino al volo. Molte volte non si sceglie neanche quello giusto e le brutte figure sono dietro l’angolo. Si finisce sempre per prendere oggetti senza senso, suppellettili, foulard anonimi.

Sarebbe opportuno riflettere un attimo sul regalo da fare perché la sorpresa possa essere gradita. Le foto, legate a qualche ricordo, solitamente sono sempre apprezzate, se poi la cornice è creata con tecniche di riuso e riciclo si farà un figurone.

Le idee da poter applicare sono tante, le cornici sono prefetti soggetti da ornare con tantissime cose, come sughero, conchiglie, tappi.

Vedremo le 4 idee strepitose e originali per realizzare delle simpatiche cornici e riciclare quelle vecchie con ciò che si ha in casa

Cornici rustiche con rami e legnetti

Rami e legni si possono recuperare in giardino, nel bosco, a mare, basterà tagliarli in piccoli pezzettini che dovranno essere asciutti. Si potranno incollare direttamente su una cornice vecchia o su una tutta nuova, ricavata con del semplice cartoncino o cartone. A piacere si potrà ulteriormente decorare con bottoni, sassi o spago.

Decorare con cannucce colorate

Un modo simpatico per abbellire le cornici è usare cannucce colorate e divertenti, in plastica o di carta. Anche in questo caso è possibile usare cornici inutilizzate o fatte di sana pianta con del cartoncino, ad esempio quello recuperato dalle scatole dei cereali.

Nuova vita alle cornici

Se invece l’obiettivo è dare un nuovo volto ad una cornice antica, per fare un regalo originale, si potrebbe trasformare in uno specchio. Si potrà impiegare uno specchio conservato, non utilizzato e incollarlo direttamente al centro della cornice, questa sarà ridipinta con uno spray o adornata a piacere.

L’ultima delle 4 idee strepitose e originali per realizzare delle simpatiche cornici e riciclare quelle vecchie con ciò che si ha in casa è creare una lavagna. La trasformazione è semplice, funzionale e molto divertente, in commercio si trovano lavagne a poco prezzo o pitture che rendono le superfici scrivibili. Si potrà appendere in cucina o all’ingresso per scrivere pensieri e lista della spesa.