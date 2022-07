5 idee geniali per riutilizzare spugne vecchie e rovinate in casa e giardino

Ognuno di noi ha la casa invasa da oggetti di ogni tipo. Questo non significa che siamo degli accumulatori seriali. Significa semplicemente che abbiamo bisogno di moltissimi oggetti per pulire e tenere in ordine le stanze. Uno dei più utili in assoluto sono le spugnette, preziosissime alleate per la pulizia del bagno e della cucina. Il problema delle spugnette, però, è che si rovinano in tempo record e che finiscono rapidamente nel cestino. Almeno fino a oggi. Perché stiamo per scoprire 5 idee geniali per riutilizzare spugne vecchie e molto rovinate. Idee che ci faranno risparmiare e che potrebbero risolverci moltissimi problemi fastidiosi.

Come riciclare le spugne per il giardino

Molti degli oggetti che abbiamo in casa e che riteniamo inutilizzabili come le linguette delle lattine possono invece rivelarsi utilissimi per piante e giardini. In questa categoria rientrano di diritto anche le spugnette che possiamo incredibilmente riutilizzare per delle talee da ramo. Prendiamo la spugna e apriamola a metà. Estraiamo dal ramo della nostra pianta preferita la talea e infiliamola nella spugna. Non ci resta che immergerla in 3 cm d’acqua e in un paio di settimane avremo delle radici perfette da trapiantare in giardino.

Ricicliamo le spugne per le pulizie di casa

Abbiamo angoli della casa cui si è accumulato uno sporco difficilissimo da togliere? Niente paura. Possiamo usare le spugnette vecchie e rovinate anche per questo. Ci basterà ricoprire la spugna con una retina come quelle della frutta o della verdura. Creeremo una spugna abrasiva in pochi secondi perfetta per le incrostazioni più dure.

Creiamo degli imballaggi per le spedizioni

Negli ultimi due anni moltissime persone hanno imparato a vendere e ad acquistare online. E spesso si ritrovano di fronte il problema della creazione del pacco e dei materiali da usare per l’imballaggio. Le spugnette sono perfette anche per questo. Ne servirà una buona quantità ma la merce che spediremo sarà protetta e arriverà a destinazione senza problemi.

Chi ama coltivare piante in vaso sa bene che il terriccio deve essere sempre idratato e umido per non far seccare le radici. Ebbene, per risparmiare tempo e preoccupazioni possiamo usare una spugna vecchia. Meglio se molto porosa. Proviamo a piazzarla sul fondo del vaso e a ricoprirla con la terra. Quando annaffieremo assorbirà l’acqua lasciando le radici sempre idratate.

Se, infine, abbiamo la passione per il fai da te e per il découpage, le spugne potrebbero diventare le nostre migliori amiche. Tagliamole della forma che più ci piace e coloriamole. A questo punto ci basterà attaccarle su un piano con della colla e avremo un coloratissimo quadro da attaccare alla parete. Non c’è limite alla fantasia.

