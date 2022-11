5 favolose città da visitare in Europa per passare un Capodanno low cost e col botto

Prima o poi arriva quel momento in cui tutti ci fanno la stessa domanda. Cosa si fa a Capodanno? Potremmo avere la risposta pronta oppure no. Ma se pensiamo di organizzare un bel viaggetto da qualche parte, sappiamo che le località da cui farsi ispirare non mancano. E non solo in Italia, dove anche i borghi si illuminano per le feste, le mete europee sono da tempo il sogno nel cassetto di molti viaggiatori. Ma i costi non sono di solito indifferenti, soprattutto nelle città più importanti.

Per nostra fortuna, possiamo trovare un compromesso niente male nelle destinazioni alternative. In particolare, ci sono 5 favolose città da visitare in territorio europeo dove festeggiare l’anno nuovo nel miglior modo possibile.

Dove andare con pochi soldi

Non tutti hanno a disposizione un budget consistente da spendere. Le città principali sono bellissime ma generalmente care, anche se con qualche eccezione. Per questo località come Londra e Parigi restano un miraggio che non si concretizza. Ma non per questo dovremmo rinunciare al nostro viaggio speciale.

Basta effettuare una breve ricerca e si troverà con piacere qualche soluzione alternativa. Sono città secondarie rispetto alle capitali, ma che hanno da offrire molte opportunità al turista di turno. I prezzi generalmente abbordabili le rendono l’occasione perfetta per trascorrere il Capodanno ideale.

5 favolose città da visitare che non si dimenticheranno facilmente

Se non volessimo fare troppa strada, potremmo organizzare un volo per una delle più belle città francesi. Ci riferiamo a Marsiglia, famosa per il sapone che tanto amiamo per il profumo. Ma questa sorridente località saprà sorprendere per altri motivi. Le vie tipiche e gli edifici dal design particolare ci affascineranno non poco. Un ultimo dell’anno qui sarà l’occasione perfetta per scattare qualche foto da incorniciare.

In circa tre ore di aereo si potrebbe tranquillamente raggiungere anche Salonicco. La meravigliosa città greca è un’occasione imperdibile in ogni stagione. La movida che si impadronisce delle strade renderà le nottate decisamente elettriche. Senza dimenticare le tante bellezze culturali che sa offrire questa perla della Tessalonica.

Se poi volessimo parlare di luoghi sottovalutati, dovremo necessariamente citare Lipsia. Mentre la calca si impossessa delle vie di Berlino, noi ci prenderemo lo spazio che meritiamo tra le mura di questa deliziosa città. Tra tradizione e cibi locali, Capodanno qui sarà il momento perfetto per stappare lo champagne in compagnia.

Dal Belgio al Portogallo

Il fatto che le due città più famose del Belgio siano Bruges e Bruxelles non fa giustizia a Gent. Qui ci attendono spettacoli pirotecnici grandiosi, che accompagneranno i festeggiamenti più sfrenati. Il cibo è poi una delizia: tra le squisite patatine e le irresistibili praline al cioccolato si fanno spazio molte proposte vegetariane. Da bere, ovviamente, non potremo che ordinare una buona caraffa di birra belga riempita fino all’orlo.

Infine, consigliamo di spostarsi più a ovest e puntare gli occhi su Braga. L’antichissima città portoghese anima la notte più bella dell’anno con i tanti bar e circoli culturali. La visita potrebbe partire dal suggestivo centro storico, per poi spostarsi lungo le briose aree dei festeggiamenti.