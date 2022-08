5 errori che rendono la casa disordinata e come renderla moderna

Se abbiamo una casa di famiglia, è possibile che abbia un aspetto un po’ vecchio. Non solo perché ha sicuramente qualche danneggiamento, ma proprio perché l’arredamento sembra datato. Ci potrebbe anche capitare di andare in affitto in un luogo che ci da questa sensazione. Non sempre questo aspetto è dettato dagli anni, ma dalla tipologia di mobilio.

Prima di tuffarci in arredi moderni e costosi, dobbiamo capire qual è il problema. Infatti, spesso sbagliamo noi stessi nella scelta dell’arredamento. Ecco perché è importante capire quali errori evitare nel comprare il nostro arredo.

Vediamo 5 errori che rendono la casa vecchia e disordinata e come risolverli, per rimodernare il nostro appartamento.

Attenzione a divani rovinati o troppi mobili

Il primo errore è sicuramente l’illuminazione. Infatti, non avere una buona illuminazione fa sembrare la nostra casa molto più obsoleta di quello che in effetti è. Un solo lampadario centrale potrebbe essere non sufficiente nella stanza. Senza esagerare con i punti luce, potremo aggiungere delle luci. Preferiamo quelle bianche naturali, per avere un effetto più moderno.

Anche avere i divani rovinati e usurati è simbolo di una casa vecchia. Questo arredo sicuramente è quello più delicato. Si rovina facilmente, ma soprattutto dà un’aria di decadimento all’intera casa. Anche se andrebbe monitorato costantemente, può capitarci una casa con questa problematica. Prima di spendere molti soldi per un divano nuovo, potremmo trovare una soluzione più economica. Proviamo a mettere un copridivano, possibilmente di colori tenui e neutri.

Riempire gli spazi può sembrare necessario, soprattutto se si ha una casa piccola. Purtroppo, avere molti mobili e arredamenti ingombranti, però, fanno sembrare la casa più vecchia. Gli appartamenti moderni sembrano più puliti e ordinati, proprio perché seguono uno stile minimal. Vediamo, quindi, se abbiamo arredi troppo datati e rovinati che possiamo buttare via. Soprattutto per quanto riguarda il salotto e l’entrata della casa.

5 errori che rendono la casa disordinata e come renderla moderna

Non tutti sanno, inoltre, che anche le finestre sporche danno un senso di decadimento. Mantenere le finestre pulite non solo è necessario, ma rende anche la casa più luminosa. Non solo le finestre, ma anche gli infissi sporchi danno l’idea che l’intera casa lo sia. Un errore gravissimo se si vuole dare un’aria di modernità al proprio appartamento.

Infine, gli arredi devono essere uniformi in tutta la casa. Avere più stili all’interno di un solo appartamento creerà confusione e darà un’aria vintage agli ambienti.

Se desideriamo dare un’impronta più moderna agli spazi, preferiamo colori neutri. Possiamo anche decidere un colore da per far risaltare alcuni punti, ma dev’essere uguale in tutta la casa.

