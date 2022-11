5 cose che non dovrebbero mai mancare in auto quando fa freddo e che non sempre tutti hanno

Quando arriva il freddo è normale prendere delle contromisure. Lo dovrebbero fare anche gli automobilisti. A volte, soprattutto per chi vive in regioni dove le temperature sono particolarmente basse, alcune scelte prudenziali possono fare la differenza.

Ma anche per chi lascia una zona dove il freddo è sostenibile e va a trascorrere un weekend in una località di montagna.

5 cose che non dovrebbero mai mancare in auto in inverno

Dando per scontato che si rispettino norme ed eventuali obblighi (ad esempio catene dove richiesto e pneumatici invernali), ecco una lista di cose utili.

raschiaghiaccio: sono dei raschiettti, acquistabili a pochi euro e servono per rimuovere il ghiaccio che si forma sul parabrezza e sui vetri dell’auto. Questo accade soprattutto al mattino se la macchina è rimasta all’aperto, esposta ad un clima rigido. Il loro utilizzo risulta ottimale in abbinamento al secondo elemento della lista;

costa poco anche lo spray anti-ghiaccio, basterà spruzzarlo sui vetri per facilitare le operazioni di rimozioni con il raschietto;

avere e posizionare sull’auto un telo anti-ghiaccio garantisce buoni risultati nel prevenire il problema. Risulta, però, fondamentale acquistarne di adatti alla propria auto e delle dimensioni che si desidera. Alcuni coprono solo il parabrezza, altri superfici più ampie. Metterli su vetture che restano a lungo all’aperto comporta un utilizzo del proprio tempo, ma può aiutare significativamente nel limitare o evitare l’utilizzo del raschietto al mattino. Sarebbe comunque opportuno avere tutto a disposizione;

un cavo di ricarica per il telefono o strumenti che diano la possibilità di ricaricarlo. Non tutti sanno che quando fa freddo lo smartphone si scarica più velocemente. E può essere un problema se si parte per un viaggio lungo con una carica limitata. Se si sta molto fuori casa, può essere utile per qualsiasi evenienza avere un dispositivo non scarico;

avere a disposizione dei guanti che possano consentire di affrontare certe situazioni. Se, ad esempio, c’è da cambiare una ruota. Sarebbe inoltre utile, a prescindere che sia estate o inverno, avere sempre una torcia.

Se fa freddo o no, altre cose da avere o fare

A qualcuno potrebbero sembrare delle banalità, ma la realtà dei fatti dice che non tutti fanno ciò che dovrebbe essere fatto in tutte le stagioni.

Un esempio? Non sono molti coloro i quali che controllano lo status della ruota di scorta e, durante la stagione invernale più che mai, sarebbe periodicamente opportuno farne valutare la pressione.

Sarebbe consigliato, inoltre, avere dei cavi di avviamento. Quando le temperature si abbassano la batteria, soprattutto se corre verso la fine della sua vita, potrebbe fare i capricci. Il consiglio è quello di impararne il funzionamento, specie se non si ha un servizio assicurativo che preveda il soccorso su strada in queste situazioni

Pronti alle temperature rigide

Queste 5 cose che non dovrebbero mai mancare in auto quando le temperature si abbassano potranno aiutare ad affrontare molte circostanze.

In fondo i periodi più freddi anche per gli automobilisti hanno le loro peculiarità. Un po’ come le ha il corpo umano che, quando il clima si fa rigido, potrebbe lanciare segnali tipici e suggerire la necessità di vestirsi più pesanti. “Coprirsi”, per chi va in auto, significa osservare le regole e dotarsi di strumenti che possono tornare utili nelle divere situazioni. Senza dimenticare la corretta manutenzione del mezzo.