La carta stagnola non può mai mancare in una cucina che si rispetti. Il suo utilizzo principale è nella conservazione del cibo. Comunemente chiamata così, anche se i fogli sono di alluminio laminato, il rotolo di uso domestico può avere diverse funzioni. Alcune più note, altre decisamente sorprendenti.

Il primo utilizzo è relativo all’affilatura delle forbici. Capita sovente, soprattutto in quelle non professionali e usate a scuola dai nostri figli, che un paio di forbici non tagli perfettamente. Per affilarle velocemente è sufficiente prende un foglio di alluminio, piegarlo in maniera lineare, fino ad ottenere una striscia leggermente spessa. Dopodiché, iniziamo a ritagliarla a listarelle e a mano a mano che procediamo con il taglio, le forbici otterranno un’affilatura capace di soddisfare le nostre esigenze.

Il secondo consiglio per utilizzare al meglio la carta stagnola riguarda la pulizia delle pirofile o delle pentole quando sono particolarmente incrostate. In questo caso, sarà necessario prendere un foglio di alluminio, appallottolarlo e passarlo all’interno della stoviglia da pulire. Ovviamente, servirà anche del detersivo in piatti da sciogliere in acqua per qualche minuto. L’alluminio funzionerà meglio della spugna abrasiva. Da evitare questa tecnica con le padelle antiaderenti.

5 consigli utili per usare la carta stagnola per le faccende di casa

Il terzo suggerimento riguarda il pane raffermo. Se ci accorgiamo che non abbiamo più pane fresco e che quello non consumato si è indurito, possiamo recuperarlo con due semplici accortezze. Prendiamo un foglio di alluminio e lo bagniamo con dell’acqua, in modo che tutta la superficie sia umida. Successivamente prendiamo il pane e lo adagiamo sulla superficie della stagnola, prima di richiuderla a pacchetto. A questo punto, mettiamo in forno, a una temperatura di 150 gradi massimo, per qualche minuto. Il pane assorbirà l’umidità dell’alluminio e ritornerà morbido come fosse fresco.

Il quarto utilizzo è più semplice e meno sorprendente. Durante l’imbiancatura della casa potrete ricoprire stipiti, zoccolini, pomelli, maniglie con i fogli di alluminio facendoli aderire completamente all’oggetto da proteggere. Una volta terminato di imbiancare si scarteranno tutti, come fosse Natale, e li ritroveremo intonsi.

L’ultimo dei 5 consigli utili per usare la carta stagnola per le faccende di casa è anche molto economico. Si possono produrre, infatti, degli stampini per fare biscotti. Si prende un foglio di alluminio, lo si piega in più parti, per poi fargli assumere le forme che più ci aggradano. Con l’utilizzo di una semplice pinzatrice fermeremo gli estremi. Potremo creare dei cuori, dei cerchi, dei rombi, a seconda dei nostri gusti.

Queste sono solo alcuni dei possibili utilizzi della carta stagnola, ma con la fantasia è un po’ di creatività se ne possono trovare tanti altri.