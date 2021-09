Gli spaghetti di riso, o rice noodles, sono un piatto della cucina orientale molto diffuso anche in Italia. Generalmente, li gustiamo come primo, immersi nella soia o conditi con una prelibata salsa al curry, in ricette di pesce, di carne o vegetariane. Eppure, pochissimi lo sanno, questa pasta proveniente dalla Cina può diventare un dolce mediorientale dal sapore unico.

Come creare un dolce fresco e profumato utilizzando gli spaghetti di riso

Si chiama faloodeh, ed è uno dei dolci tipici dell’Iran. Questa leccornia persiana risale ai tempi antichi, addirittura al 500 a.C., e sarebbe l’antenato della nostra granita e del gelato.

Il faloodeh ha pochi ingredienti: spaghetti di riso, acqua di rose, lime. In Iran è considerato una vera prelibatezza, ed è il dolce tipico insieme al bastani, gelato a base di zafferano. Poiché è particolarmente famoso nella città di Shiraz, che gli ha dato i natali, lo si chiama anche shirazi faloodeh. Nonostante l’apparente semplicità, un buon faloodeh si ottiene solo con un attento equilibrio di sapori.

Prepararlo richiede tempo e attenzione, ma ne vale la pena: il suo gusto aromatico assolutamente unico saprà regalarci un autentico assaggio di Persia. Scopriamo insieme come creare un dolce fresco e profumato utilizzando gli spaghetti di riso.

L’aroma della Persia in cucina

Per prima cosa, gli ingredienti. Abbiamo bisogno di spaghetti di riso, lime, sale fino, zucchero e acqua di rosa. Versiamo mezza tazza d’acqua in una pentola e accendiamo i fornelli. Il fuoco deve essere piccolo, la fiamma bassa. Mettiamo lo zucchero nell’acqua e attendiamo che si sciolga, dopodiché aggiungiamo un pizzico di sale e poi altro zucchero. Misceliamo fino a ottenere un amalgama. A questo punto togliamo la pentola dal fuoco e lasciamo che il suo contenuto raffreddi.

Dopo che il nostro amalgama si è raffreddato, spremiamo il lime e versiamolo nella pentola insieme all’acqua di rosa e a quattro tazze d’acqua. Riprendiamo a mescolare. Disponiamo il nostro composto in una ciotola e mettiamolo in freezer per un’ora. È ora di far cuocere gli spaghetti di riso. Li prepareremo come si prepara normalmente la pasta, facendoli cuocere nell’acqua bollente finché necessario. Poi scoliamoli e laviamoli in acqua fredda. Per farli diventare parte della nostra granita persiana, tagliamoli a pezzettini utilizzando un coltello.

Ora tiriamo fuori la ciotola dal freezer: sapremo che è pronta se noteremo che il composto ha iniziato a congelarsi. Mettiamoci dentro i noodles e mescoliamo. Attenzione: abbiamo ancora del lavoro da fare per realizzare il nostro dolce. Il faloodeh non deve avere grossi pezzi di ghiaccio al suo interno. Per alcune ore, dunque, controlliamo la nostra ricetta e, usando una forchetta, raschiamo via il ghiaccio in eccesso. Quando siamo soddisfatti, possiamo finalmente servire la nostra autentica granita persiana.

Tagliamo un lime e diamolo ai nostri ospiti: potranno, a piacere, spremerne il contenuto nella ciotola. Se desideriamo variare il sapore della ricetta rimanendo fedeli alla tradizione, possiamo aggiungere della marmellata di ciliegia, della menta o qualche seme di melograno.