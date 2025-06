5 consigli sugli investimenti per districarsi nella giungla di titoli, obbligazioni e criptovalute

In periodi di crisi non è sempre facile mettere da parte dei risparmi, ma, per evitare momenti di estrema incertezza economica, sarebbe opportuno predisporre un piano accurato, diretto ad accumulare delle somme di denaro da destinare alle emergenze e per affrontare il futuro con maggiore serenità. In tale ottica, è importante anche saper investire i propri risparmi in prodotti affidabili. Ecco 5 regole per far fruttare i soldi senza rischi.

5 cose da sapere per proteggere i risparmi e investire i propri soldi in modo sicuro

Chiunque abbia intenzione di risparmiare o investire deve necessariamente considerare i seguenti 5 aspetti:

lasciare o meno tutte le somme a giacere sul conto corrente;

pianificare le uscite in base alle entrate;

investire in prodotti diversificati;

investire sulla base del proprio profilo di rischio;

investire in prodotti e strumenti finanziari che non si conoscono.

Nel dettaglio, se si decide di depositare tutti i risparmi sul conto corrente bancario o postale, i rischi di perdita si azzerano, perché in sostanza non si investe. Il denaro, tuttavia, si svaluta col passare del tempo a causa dell’inflazione. Potreste, dunque, avere delle spiacevoli sorprese e ritrovarvi con somme inferiori a quelle originariamente collocate.

Se non si pianificano le uscite in base alle entrate, invece, sarà davvero difficile (se non impossibile) riuscire a risparmiare. Solo avendo un quadro puntuale e generale delle proprie finanze i risparmiatori sono in grado di capire come e quando spendere e anche quale quota delle entrate possono mettere da parte.

Diversificare il portafoglio: il trucco che molti ignorano ma che permette di rimanere al sicuro

Se non si investe diversificando, il pericolo di subire perdite irrimediabili aumenta. Occhio, dunque, a effettuare sempre operazioni finanziarie coerenti con il proprio profilo di rischio, soprattutto se non si è investitori esperti (ad esempio, prediligere titoli di Stato a titoli azionari può essere un buon metodo per investire evitando danni).

La diversificazione negli investimenti rappresenta l’arma più potente per mediare e gestire il rischio (che può essere basso, medio oppure alto). I pericoli impliciti nelle operazioni che si intraprendono devono essere sempre valutati con estrema attenzione, partendo dalla propria situazione economica e finanziaria. Solo su tale base, infatti, il denaro può fruttare nell’arco di un determinato orizzonte temporale.

Anche investire in prodotti e strumenti finanziari che non si conoscono può rivelarsi molto deleterio. A tal fine, è essenziale chiedere il supporto di un professionista esperto, come un consulente finanzario, che sappia illustrare tutte le caratteristiche e il funzionamento dei piani di investimento disponibili in base alle necessità e alle esigenze dei singoli risparmiatori. Questo consiglio è essenziale soprattutto per chi punta sulle criptovalute, perché l’estrema volatilità e la moltitudine di monete digitali potrebbero condurre a crolli repentini.