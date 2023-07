5 consigli per viaggiare con pochi soldi: i modi migliori di agire 

Se siete dei viaggiatori incalliti o se vi piacerebbe farlo, ecco i nostri 5 consigli per viaggiare con pochi soldi, in modo da poter andare dove si vuole cercando di risparmiare e non sentirsi in colpa vedendo il portafoglio ancora pieno.

Viaggiare ci permette di spostarci da un posto all’altro, di scoprire posti nuovi. Non solo le mete che ci siamo prefissati, ma anche tutto quello che si vede e si incontra durante il tragitto. Spesso si dice che è importante il viaggio e non la destinazione.

Tuttavia, di questi tempi per spostarsi e visitare qualsiasi luogo nel Mondo servono molti soldi. Allora, sia che voi siate dei viaggiatori incalliti oppure se vi piacerebbe affrontare qualche viaggio ma il pensiero di spendere tanti soldi vi frena, ecco per voi 5 consigli per viaggiare con pochi soldi. Basta avere qualche accortezza in più del solito.

Qui di seguito affronteremo l’argomento insieme in modo da darvi qualche informazione in più e qualche altro spunto di riflessione per il vostro prossimo percorso, gita fuori porta o vacanza estiva.

5 consigli per viaggiare con pochi soldi: cosa si può fare

Entriamo subito nel vivo del tema. Ecco 5 indicazioni utili per spendere poco durante un viaggio:

organizzare un viaggio in gruppo: più persone permette di dividere la cifra dell’alloggio oppure di dividere la spesa, la benzina e tante altre cose. In questo modo, si può pagare poco e godere di ottima compagnia per divertirsi e trascorrere momenti indimenticabili ovunque. Basta soltanto fare attenzione ai costi fissi; House Sharing: è una pratica che inizia a prendere piede in questi anni e consiste nello “scambiare la casa” con qualcuno che abita nella meta in cui vorreste trascorrere un po’ di tempo. Questo, ovviamente, porta ad un risparmio significativo e ci sono diversi siti che permettono di organizzarsi in questo modo; Couchsurfing: offrire o cercare un posto letto o un divano sul quale dormire la notte e poi ripartire. In questo modo si può trovare qualcosa a bassissimo costo oppure anche gratis; Hospitality Club: è una sorta di “scambio culturale” tra diversi paesi, ovvero due persone di nazionalità diverse decidono di darsi ospitalità a vicenda; Leggere sempre tutte le recensioni dei posti in cui si vuole andare, spesso si trovano dei consigli molto interessanti e informarsi sul minor costo possibile della compagnia aerea.

Dunque, zaino in spalla, internet e una buona ricerca. In questo modo si può creare un itinerario davvero low cost.

Offerte dell’ultimo minuto

Il web è una risorsa molto importante in cui si possono trovare delle offerte last minute. Il consiglio è quello di tenere d’occhio i vari portali e i vari siti di viaggi perché costantemente ci sono delle promozioni oppure dei voli low cost di cui approfittare.