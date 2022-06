Gli animali domestici fanno sempre più parte della nostra famiglia. Soprattutto in estate cerchiamo spiagge e servizi che ci permettano una vacanza in serenità con i nostri compagni pelosi. Dobbiamo pianificare con cura dove andare, in modo da avere tutti i comfort necessari. Viaggiare con il proprio cane o gatto può essere, però, anche costoso.

Soprattutto per chi prende l’aereo o la nave, ci sono diversi supplementi previsti, oltre a tutti gli accessori necessari. Infine, anche hotel e campeggi potrebbero prevedere degli extra sulle tariffe, proprio perché siamo accompagnati dal nostro animale. Ecco 5 consigli per viaggiare con cani e gatti, risparmiando.

Ricordiamoci gli snack

Per prima cosa cerchiamo di portare con noi più snack e alimenti possibili per il nostro amico peloso. Questo per due motivi. Il primo è la possibilità di non trovare ciò a cui è abituato il nostro cane o gatto. Questa situazione potrebbe creare un fattore di stress per il nostro animale. Infine, anche trovando ciò a cui siamo abituati, i prezzi potrebbero risultare molto più elevati. Questo ci porterebbe a spendere molto di più del previsto.

Alcuni hotel prevedono un supplemento per il proprio cane, ma ci sono molti che non lo prevedono. Se qualcuno ci propone una camera con un extra, proviamo a cercarne un altro vicino. Sempre più alberghi e campeggi sono pet-friendly e non prevedono costi aggiuntivi. Inoltre, alcuni hotel potrebbero essere un po’ più costosi a parità di prezzo, ma offrire servizi per i nostri animali. In quel caso ci conviene sceglierli, poiché durante la vacanza risparmieremo su altri fronti, come intrattenimento o cure.

5 consigli per viaggiare con cani e gatti durante le vacanze estive senza spendere un occhio della testa

Cerchiamo di essere preparati ad ogni evenienza. In particolare medicine e documenti specifici. Questo perché in caso di emergenza dovremo essere preparati. Recuperare certificati sanitari dei nostri amici pelosi non solo potrebbe essere molto costoso, ma addirittura impossibile. Anche per quanto riguarda gli accessori, facciamo una lista di tutto ciò che ci serve. Potrebbero davvero risultare troppo cari nel caso in cui dovessimo ricomprarli.

In diverse zone turistiche, inoltre, ci sono molti parchi e giardini dove i nostri amici a quattro zampe possono scorrazzare felicemente. Anche per quanto riguarda le spiagge, ci sono molte località che prevedono dei luoghi dedicati a chi porta con sé un animale.

Infine, cerchiamo di scegliere i mezzi pubblici per spostarci. Soprattutto se decidiamo di viaggiare con Italo, ci sono diverse offerte che ci permettono di viaggiare con il proprio animale senza costi extra. Gli animali devono essere, però, di piccola taglia e viaggiare all’interno del trasportino.

Lettura consigliata

Sono in Italia questi luoghi fatati da visitare con la famiglia per un weekend estivo alternativo ed economico