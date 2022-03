Siamo sempre alla ricerca di piatti nuovi per sorprendere i nostri cari. Purtroppo, il più delle volte, la nostra fatica viene liquidata con una alzata di spalle. Che non è mai piacevole per chi, come noi, cerca di riuscire a coordinare tutto quello che c’è da fare un una sola giornata.

Compresa la preparazione della cena alla quale vorremmo dedicare, magari, più tempo. Il polpettone o il roastbeef, la bistecca o il petto di pollo sono ottime soluzioni, ma, spesso, peccano di ripetitività. Soprattutto, nel sapore. Questa salsa molto gustosa, con o senza panna, potrebbe dare uno sprint in più ai nostri piatti. Con un occhio anche alla linea.

A volte basta indovinare la salsa giusta per cambiare completamente il gusto di una pietanza

In effetti, molte trasmissioni di cucina insistono sul valore della salsa di accompagnamento del piatto. Anzi, il più delle volte sono le grandi protagoniste, capaci di trasformare una portata in qualcosa di unico. Da questo punto di vista, una buona soluzione per i nostri piatti di carne, potrebbe essere la salsa al vino bianco. Che potremmo rendere più o meno calorica a seconda dei nostri gusti.

Nel primo caso, dovremo scaldare 10 grammi di olio di oliva o di burro. Tritiamo due spicchi di aglio e facciamoli dorare leggermente nell’olio. Aggiungiamo un poco di burro e una cipolla piccola fatta a pezzetti e facciamo appassire. A questo punto, versiamo il vino bianco (ne bastano 150 ml), panna (100 gr.), sale e pepe e mescoliamo. Alziamo la fiamma fino a quando non si formano le prime bollicine. Versiamo due cucchiai di amido di mais o maizena e amalgamiamo con una frusta. Abbassiamo la fiamma e facciamo sobbollire. Riduciamo la fiamma al minimo e lasciamo andare fino a quando la nostra salsa non si sarà addensata del tutto.

Questa salsa molto gustosa, con o senza panna, renderà ancora più deliziosi non solo il polpettone e l’arrosto ma anche pasta, pesce e verdure

Questa salsa, oltre che per le carni, va bene anche per la pasta, per verdure saltate, così come per il pesce. Se preferiamo una versione più leggera, invece, dovremo fare le stesse operazioni fino a rendere le cipolle quasi trasparenti. A questo punto, versiamo il nostro vino e facciamo sobbollire a fiamma bassa. Quando il vino si sarà ridotto a meno della metà, aggiungiamo del brodo caldo vegetale. A parte, lavoriamo la farina con una noce di burro e aggiungiamo lentamente il composto, un poco alla volta, nel brodo, continuando a mescolare. Mentre facciamo sobbollire per rendere densa la salsa, potremmo aggiungere degli aromi per renderla più saporita.