Ci sono tanti oggetti di uso quotidiano che possono essere utilizzati nei modi più strani e fantasiosi, ma in pochi lo sanno. Eppure, saper utilizzare tutto quello che si ha in casa, può facilitarci di molto la vita. Questo vale anche per un materiale che tutti possediamo e cui suoi mille utilizzi in casa sono fantastici. Stiamo parlando della carta stagnola, o foglio di alluminio. Utilizzata per gli alimenti o per cucinare diversi piatti, la carta stagnola si può utilizzare in moltissimi modi diversi, non solo in cucina.

La carta stagnola in cucina: il suo segreto

Il segreto della carta stagnola in cucina, ad esempio per piatti come le patate al cartoccio, sta nel fatto di essere un ottimo conduttore. L’alluminio permette al calore di diffondersi in maniera omogenea su tutta la superficie del foglio, ottenendo quindi una cottura perfetta.

Ci sono, tuttavia, dei seri studi scientifici che dimostrano come sia meglio non utilizzare l’alluminio in cucina, ne’ il foglio, ne’ le vaschette.

Per questo motivo, in questo articolo descriveremo gli utilizzi della carta stagnola fuori dalla cucina.

Sono fantastici i mille utilizzi in casa di questo materiale che tutti possediamo

Con la carta stagnola possiamo lucidare i nostri oggetti in metallo, oppure affilare forbici e coltelli. Possiamo anche utilizzare il foglio di alluminio per mantenere intatta e asciutta sempre la saponetta.

Un utilizzo davvero fantastico del foglio di alluminio, però, riguarda la stiratura. Grazie alla perfetta conducibilità termica, riusciremo a stirare in maniera eccellente. Come abbiamo già detto, infatti, l’alluminio conduce molto bene il calore, su tutta la superficie del foglio. Basterà, quindi, stendere alcuni fogli di alluminio sull’asse da stiro e passarci sopra il ferro per eliminare ogni piega dai nostri vestiti.

Un’altra idea smart, sempre per quanto riguarda la stiratura, è quella di posizionare dei fogli di alluminio sul rovescio del capo da stirare. Mentre stiriamo il dritto, la carta stagnola penserà a stirare il rovescio allo stesso momento.In questo modo velocizziamo e diminuiamo la fatica.