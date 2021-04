Sempre più spesso veniamo a contatto con parole straniere. A tutti noi è capitato di ritrovarle nelle espressioni più comuni. Che siano modi di dire o singole parole, ci piace sempre inserirle nei nostri discorsi.

Ma come possiamo imparare davvero una lingua straniera? Dobbiamo per forza iscriverci a qualche costoso corso?

Ecco i sorprendenti trucchi per imparare velocemente e facilmente una lingua straniera

Sicuramente avere una piccola base può essere d’aiuto, ma la differenza possiamo farla da soli.

Possiamo partire dal principio: la traduzione. Abbiamo tutti una canzone preferita di cui a volte non comprendiamo totalmente il senso. Associare divertimento e curiosità fa sì che le nuove parole vengano imparate più velocemente.

Un altro buon consiglio è quello di acquistare delle flashcards. Appuntarsi parole o verbi con i relativi significati ci aiuta a creare un po’ di vocabolario. Con svariate forme e colori, ci permettono di associare ed apprendere più velocemente i significati. Anche quando abbiamo pochi minuti a disposizione.

Iniziamo a leggere libri o riviste in un’altra lingua: è possibile trovare un qualsiasi titolo famoso in svariate versioni tradotte. Alcuni libri, poi, riportano accanto la traduzione in italiano. Le riviste variano a seconda di livello e/o interesse. E hanno quasi sempre delle sezioni di rebus ed esercizi.

Dobbiamo fare più attività contemporaneamente? Associamo l’attività ad una serie tv. Questo ci aiuta a mantenere e comprendere meglio le pronunce e le situazioni. Iniziamo con l’audio in lingua originale ed i sottotitoli in italiano. Presto arriveremo ad utilizzare anche i sottotitoli in lingua straniera.

Se abbiamo un amico straniero possiamo mettere in pratica le nostre capacità. Abituiamoci a scrivergli e/o a parlargli nella sua lingua madre. Questo ci permetterà di comprendere i nostri errori e di migliorarci.

Consigli utili

Ricordiamoci di dedicarci almeno 10 minuti al giorno. Avere costanza nel nostro nuovo hobby ci permette di raggiungere più facilmente i nostri obiettivi.

Infine, ma non per questo meno importante, non dobbiamo vergognarci! Tutti noi sbagliamo e vogliamo imparare cose nuove. Approcciarci positivamente ad una nuova lingua ci aiuta ad essere più spigliati.

Quindi, ecco i sorprendenti trucchi per imparare velocemente e facilmente una lingua straniera. Non perdiamo tempo!

Armiamoci di forza di volontà e tutto sarà in discesa.

