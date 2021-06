Quanti di noi hanno difficoltà ad imparare una lingua straniera? Si tratta di un problema estremamente diffuso, soprattutto dopo l’adolescenza. Non importa quante volte ci sforziamo di ripetere le parole straniere, esse sembrano non entrarci mai in testa.

Per rimediare a questo problema esistono infiniti corsi di lingua, applicazioni, video e libri che promettono miracoli. Gli ultimi studi scientifici, però, sembrano suggerire che la soluzione sia molto più semplice di quel che pensiamo.

La scienza conferma questo trucchetto usato anche dai migliori poliglotti per imparare una lingua straniera senza sforzo.

Si possono imparare le lingue dormendo

Ma di quale trucchetto stiamo parlando? Quello che i poliglotti più astuti ci consigliano da sempre, ma che la scienza ha solo recentemente confermato. Sembra incredibile, ma possiamo imparare una lingua dormendo. Proprio così: possiamo imparare delle parole straniere con zero sforzo anche quando siamo addormentati. Ma come è possibile imparare una lingua dormendo?

Ricordiamo meglio parole che abbiamo ascoltato durante il sonno

Uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology si è concentrato sull’apprendimento delle lingue durante il sonno. I risultati sono sorprendenti: ascoltare le parole straniere mentre dormiamo è uno strumento utilissimo, che ‘solidifica’ la nostra memoria. Durante il sonno, infatti, il nostro cervello non è mai completamente offline. La scienza conferma questo trucchetto usato anche dai migliori poliglotti per imparare una lingua straniera senza sforzo. Ascoltare delle associazioni di parole, ad esempio una parola straniera e la sua traduzione in una lingua che conosciamo, è utilissimo per ricordare meglio i vocaboli quando siamo svegli. Ovviamente non possiamo imparare una lingua straniera da zero soltanto mentre dormiamo. Ma possiamo intervenire sulla parte più difficile dell’apprendimento: ricordarsi i vocaboli.

