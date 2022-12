3 film molto appassionanti che ci divertiranno durante le feste tra un pranzo e una cena

Trascorrere le feste in compagnia di film natalizi è un buon modo per pensare ad altro per qualche ora. Tra questi film ce ne sono tre in particolare che cattureranno la nostra attenzione.

Durante le feste molti hanno più tempo libero del solito, complici le ferie. Il tempo potrà essere occupato in diversi modi. C’è chi si dedicherà a sessioni di shopping, chi preferirà immergersi in un buon libro e chi, invece, prediligerà i film. Poltrire davanti ad un buon film riscaldati da una copertina e con in mano una tazza di cioccolata è il sogno di molti. Una volta deciso come occupare la serata sarà solamente necessario scegliere il film giusto per potersela godere al meglio. Per farlo sarà sufficiente sfogliare l’immenso catalogo presente sulle piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime Video. Tra questi molto divertenti “Natale a tutti i costi” e “Indovina chi viene a Natale” su Netflix oltre a “A timeless Christmas” su Amazon Prime.

3 film molto appassionanti che ci divertiranno durante le feste

Il primo film di cui si tratterà è “Natale a tutti i costi”, un film italiano del 2022. Una classica commedia natalizia con Christian De Sica e Angela Finocchiaro. Il remake di una commedia francese con protagonista una famiglia, molte gag e qualche bugia. Per convincere i figli a tornare a casa a Natale i genitori decidono di inventare di aver ricevuto una eredità milionaria. Attirati dal profumo del denaro e della bella vita i figli decidono di tornare all’ovile ma le bugie vengono presto a galla. Lo scontro generazionale è evidente all’interno del film ma, alla fine, si arriverà ad una sorta di riconciliazione finale.

Indovina chi viene a Natale?

Sempre su Netflix sarà possibile gustarsi una divertente commedia italiana “Indovina chi viene a Natale?” diretto da Fausto Brizzi. Una famiglia allargata si ritrova per le feste di Natale dopo la morte del capofamiglia. Scontri, rivalità ma anche tanto divertimento e riflessione in questo cinepanettone del 2013. Un film divertente tra equivoci e situazioni al limite del surreale. Un film ricco di tutto ciò che si cerca a Natale, perfetto per staccare il cervello un paio di ore.

A timeless Christmas

Il terzo film di cui si tratterà è “A timeless Christmas” ed è disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video. Uscito nel 2020 narra la storia di un ricco uomo, Charles Whitley appassionato di futuro. Progetta uno strano marchingegno che lo teletrasporterà nel 2020 dove incontrerà Megan. La ragazza, infatti, è la curatrice della casa museo dell’uomo scomparso il secolo precedente. Megan lo riconoscerà quasi subito e gli darà una mano a tornare nel passato. Tuttavia, i sentimenti non lasceranno scampo ai due. Infatti, l’uomo di innamorerà della ragazza. Ecco, quindi, 3 film molto appassionanti che ci divertiranno durante le feste.