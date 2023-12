Svolta in arrivo per le azioni Digital Bros?-Foto da pexels.com

Era dall’agosto del 2022 che non si vedeva un rialzo così importante sul titolo Digital Bros. D’altra parte il 2023 ha visto una performance molto negativa per questo titolo azionario che dal 1 gennaio 2023 perde oltre il 50%.Quindi, dopo un pessimo anno tutto al ribasso le azioni Digital Bros si riscattano e guadagnano circa il 10%. Quali potrebbero essere le implicazioni per il futuro?

I punti di forza e di debolezza del titolo

Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività del gruppo sono molto positive. Si prevede una forte crescita del fatturato nei prossimi esercizi. Secondo le previsioni di Standard & Poor danno un aumento del fatturato di circa il 55% entro il 2026.

La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Dal punto di vista della valutazione, la società presenta multipli di guadagno molto interessanti. Inoltre, gli analisti hanno un ottimo giudizio su Datalogic. Allo stato attuale, infatti, la raccomandazione media è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione del 135% circa. Va ricordato, però, che negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono Digital Bros è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Tra gli aspetti negativi c’è che negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Dopo un pessimo anno tutto al ribasso le azioni Digital Bros si riscattano e guadagnano circa il 10%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 19 dicembre in area 10,75 €, con un rialzo del 9,25% rispetto alla seduta precedente.

Ottimo segnale di forza, ma per una conferma bisognerà attendere la rottura in chiusura di giornata di area 11,19 €. Solo in questo caso ci potrebbero essere elevate probabilità di vedere una continuazione del rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

In caso contrario il ribasso potrebbe continuare.

