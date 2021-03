Ognuno di noi ha un proprio carattere, fatto di pregi e difetti, ma proprio per questo unico.

Scoprire la personalità di qualcuno non è sempre semplice e spesso si trascurano alcuni segni identificativi della persona che abbiamo di fronte. Empatia e propensione all’ascolto sono certamente caratteristiche fondamentali per inquadrare e cogliere i lati più profondi del nostro interlocutore, ma c’è anche altro. Alcune attività e comportamenti possono dire molto di noi, anche quelli che meno immagineremmo. Facciamo un esempio che forse lascerà molti a bocca aperta.

Questo semplice gesto rivela molto del carattere di una persona

La grafologia è una branca della psicologia che si propone di individuare alcune caratteristiche personologiche dall’analisi della scrittura. È importante sottolineare che non si tratta di una scienza esatta, per cui non bisogna dare per certi i risultati così ottenuti.

Il modo di scrivere, secondo i grafologi, è molto importante per capire il tipo di persona che si esamina e i suoi tratti distintivi. Per un’analisi più accurata, è sempre bene confrontare gli esiti ricavati in questo modo con altri test, in modo da avere una maggiore certezza.

Ma in che modo la nostra scrittura può dimostrare chi siamo? Vediamolo insieme.

Dimmi come scrivi e ti dirò chi sei

Questo semplice gesto rivela molto del carattere di una persona e la prima cosa da cui partire è l’inclinazione della scrittura. Secondo i grafologi, la grafia inclinata verso destra, cosiddetta pendente, è tipica di una persona socievole, aperta e incline all’apprendimento. Un eccesso di pendenza verso destra, tuttavia, indica una personalità dipendente che ricerca l’approvazione altrui per accettare se stessa.

Diversamente, l’inclinazione a sinistra è indicativa di una personalità complessa, restia alla socialità. Una grafia dritta, invece, dimostra grande autocontrollo e una certa rigidità.

Passiamo adesso alla pressione grafica. Con questa locuzione si intende lo spessore della nostra scrittura, così come l’energia che mettiamo mentre si scrive. Persone sensibili e vulnerabili sono solite scrivere in modo sottile e delicato, mentre una scrittura calcata è segno di un carattere diretto, talvolta anche troppo.

Scoprire questi piccoli trucchi è certamente interessante, ma attenzione a prendere con le pinze questo tipo di analisi.