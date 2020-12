Il Servizio Civile nasce come alternativa al servizio di leva obbligatorio e solo recentemente ha subito importanti modifiche che ne hanno totalmente riformato la disciplina.

Su base volontaria, il Servizio Civile ha come obiettivo principale la difesa della Patria con mezzi non militari.

La differenza col passato sta nel fatto che la partecipazione al Servizio non è ostativa alla selezione nei concorsi nelle Forze armate. Con la Riforma del 2007, infatti, i volontari possono rinunciare all’obiezione di coscienza e partecipare ai concorsi militari.

Ogni anno migliaia di ragazzi assumono questo impegno con Enti del terzo settore o Enti pubblici e prestano il proprio lavoro per circa un anno.

Nel 2020 il Servizio Civile ha sperimentato non poche difficoltà a causa del Covid 19, ma il bando del 2021 è stato finalmente pubblicato.

Bando per quasi 50 mila operatori di Servizio Civile in tutta Italia. Scadenza e requisiti per iscriversi

La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite l’apposito sito internet presente nel bando entro le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. È necessario registrarsi al sito attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), una modalità di Identificazione ormai obbligatoria per molti servizi pubblici. Si consiglia dunque di richiederlo al più presto se non la si possiede ancora.

I requisiti di partecipazione restano invariati rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda l’età, possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni già compiuti.

Chi ha lavorato in passato come operatore volontario non potrà inviare la domanda. Il bando, infatti, prevede l’esclusione di chi ha già prestato il proprio servizio come volontario negli anni scorsi. Allo stesso modo, chi dopo essere stato selezionato ha rinunciato al Servizio, non potrà essere nuovamente impiegato nei progetti futuri di Servizio Civile.

Abbiamo visto cosa prevede il bando per 50 mila operatori di Servizio Civile in tutta Italia. Scadenza e requisiti per iscriversi sono solo una parte delle informazioni che ci interessano. Nel prossimo articolo vedremo più nel dettaglio i Progetti, il rimborso previsto, la durata del contratto e il monte ore settimanale.