Con l’arrivo dell’estate le camicie bianche sono messe a dura prova. Chi può, per patire meno il caldo, preferisce sostituire al cotone il lino ma non sempre è possibile. Infatti, spesso, in ambito professionale viene richiesto un abbigliamento formale che prevede l’utilizzo di una camicia bianca in cotone. La camicia in cotone, oltretutto, sarà perfetta indossata sia con gonne che con pantaloni più o meno formali. Il sudore, però, in questi giorni di caldo torrido non dà tregua e potrebbero venirsi a creare delle brutte macchie su alcune zone della camicia. Colletto e ascelle sono le zone più esposte al fenomeno delle macchie di colore giallastro. Questi aloni potranno essere eliminati rivolgendosi ad una lavanderia professionale o provando dei rimedi naturali. Se questi ultimi non funzionano sarà necessario adottare la prima soluzione ed investire una piccola somma di denaro in cambio di una camicia candida.

4 trucchi per smacchiare una camicia bianca anche con bicarbonato e togliere le macchie gialle di sudore sotto le ascelle

Uno dei trucchi adottato da molti per evitare il formarsi di macchie in zona ascellare è quello di utilizzare una maglietta bianca sotto alla camicia. In questo modo la sudorazione, assorbita dalla maglietta, potrebbe creare meno danni. Se la macchia è presente, però, si potrà correre ai ripari utilizzando alcuni rimedi naturali come il bicarbonato ma non solo. Prendere tre cucchiai di bicarbonato di sodio e unirli a mezzo bicchiere di acqua, si formerà un composto da lasciare agire sulla macchia. Dopo aver risciacquato le macchie sul colletto e sotto le ascelle dovrebbero essere sparite.

In alternativa, poi, si potrà utilizzare un altro efficace rimedio della nonna che vede protagonisti l’aceto e il sale. Prendere una bacinella, riempirla di acqua e aggiungere un bicchiere di aceto bianco e sale grosso. Mettere a smacchiare la camicia lasciando agire il tutto per circa un’ora, in seguito risciacquare a mano o in lavatrice a bassa temperatura. Si consiglia di impostare un programma delicato che non superi i 30 gradi.

Macchie di deodorante

Oltre al sudore anche il deodorante potrebbe lasciare macchie sui nostri capi bianchi. Gli ultimi, tra i 4 trucchi per smacchiare una camicia bianca, riguardano proprio queste macchie. In alcuni casi si consiglia di utilizzare una miscela di sapone di Marsiglia e bicarbonato uniti in acqua mediamente calda. Il capo, lasciato in acqua per un paio di ore, dovrebbe tornare allo stato originale senza particolari difficoltà. In alcuni negozi e online, poi, sarà possibile acquistare delle spugne realizzate proprio per eliminare le macchie da camicie e, in generale, indumenti. Su Amazon si possono acquistare queste spugne magiche della Trixes a circa 6 euro o Mastro Lindo ad una ventina di euro. Prima di utilizzare questi prodotti, tuttavia, controllare la composizione della camicia e provarli su una piccola zona nascosta per valutarne gli effetti.

