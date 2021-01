Aver un giardino o un balcone è davvero una fortuna. Potersi concedere un po’ di tempo all’aria aperta anche in questo periodo di restrizioni non è qualcosa da sottovalutare. Con la bella stagione si possono fare pranzi, colazioni e cene. Possiamo anche semplicemente goderci dei momenti di serenità alla luce del sole. Allora arrediamo questi spazi con sedie e tavolini per poter sfruttare queste opportunità.

I problemi

Chiunque abbia un giardino o un balcone sa però che occorre manutenzione per questi spazi. Oltre all’erba e le piante o pavimenti e pareti ciò che ci crea più problemi sono gli oggetti di arredo. Questi infatti in questi ambienti sono esposti a molteplici fattori che possono sporcarli e rovinarli. Sono continuamente esposti alla polvere o ai pollini o nel caso di un giardino anche alla terra. Senza contare il fattore pioggia. Già di per se questa può portare sabbia o calcare. Se poi piove su arredamenti già sporcati dai fattori che abbiamo citato prima, la situazione peggiora. Si crea un mix di componenti che porta ad uno sporco ostinato e rimediare diventa un lavoro lungo e difficile. Per fortuna abbiamo trovato 4 trucchi per pulire una volta per tutte le sedie di plastica del giardino o del balcone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le soluzioni

I detergenti fai da te che stiamo per proporre hanno delle sostanze specifiche per trattare questo materiale. Inoltre sono in grado di sconfiggere quello sporco ostinato che conosciamo e con cui combattiamo spesso. Il primo trucco è quello di prendere mezzo bicchiere d’aceto bianco e diluirlo in un litro d’acqua. Nel secondo si usa invece il bicarbonato di sodio. Bisogna prenderne due cucchiai e versarli in un litro d’acqua.

In questo caso bisogna mescolare per bene per far sciogliere tutto il bicarbonato. Il terzo trucco vede protagonista il classico sapone di Marsiglia. Sempre da aggiungere in un litro d’acqua possiamo usarne tre cucchiai. Il quarto consiglio è quello di aggiungere alle tre miscele anche del succo di limone.

Questo potenzierà l’azione detergente e inoltre darà un’aroma piacevole ai nostri arredi. Ricordiamo che dopo aver lavato con questi detergenti è necessario risciacquare. Ecco i 4 trucchi per pulire una volta per tutte le sedie di plastica del giardino o del balcone. Vedremo che grazie a questi in poco tempo le nostre sedie o anche tavolini torneranno come nuovi in poco tempo e senza fatica.