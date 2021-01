Il terrazzo è una spazio importante in una casa soprattutto quando inizia la primavera o nelle sere d’estate. Lo diventa ancora di più soprattutto se c’è lo spazio per posizionare un tavolo, dove possiamo cenare o pranzare fuori. Purtroppo però non è sempre così semplice rinnovare e mantenere un bel balcone. Perché dietro l’angolo c’è sempre un nemico di questo spazio, soprattutto in inverno.

Uno scomodo inconveniente

C’è da dire che fra tutte le zone di un appartamento, il terrazzo può essere la zona più problematica.

Si tratta di uno spazio soggetto all’acqua e all’umidità. Ovviamente questo determina il deterioramento dei materiali e del pavimento, che si riempie di macchie sgradevoli da guardare. Diventano anche pericolose per il danno che può provocare al terrazzo del piano di sotto.

Cerchiamo di risolvere

L’umidità nei terrazzi diventa molto dannosa per il balcone perché man mano che passa il tempo lo può distruggere del tutto. In aggiunta all’umidità compare la muffa e pezzi di balcone possono crollare. Allora corriamo ai ripari e vediamo come togliere l’umidità dal terrazzo e prendere un po’ di sole. Possiamo risolvere tutto questo con delle riparazioni e soprattutto con le impermeabilizzazioni dedicate all’esterno, adatte a proteggere quest’angolo all’aperto della nostra casa.

È necessario usare prodotti di alta qualità perché sono in grado di garantirci sicurezza per lungo tempo. Si possono usare prodotti di calcestruzzo cercando le migliori case in grado di produrli. Forse si spenderà un po’ di più ma avremo un terrazzo sicuro e accogliente. Proprio per i terrazzi, ultimamente è stato pensato un potente additivo chimico per impermeabilizzare il calcestruzzo.

Questi due materiali uniti insieme, permettono la durata del lavoro fatto formando una barriera all’umidità per proteggere le fessure dall’acqua. Adesso abbiamo qualche informazione in più su come togliere l’umidità dal terrazzo e prendere un po’ di sole. Ora dopo aver rinnovato il terrazzo della nostra casa possiamo arredarlo e passare qualche ora della giornata all’aperto. E goderci qualche spazio di sole anche d’inverno.