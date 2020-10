Ecco a voi 4 trucchi per far durare di più la batteria dell’iPhone. Come ottimizzare la batteria dell’iPhone e, quindi, farla durare di più? Per chi lavora o per uno studente universitario che si ritrova a dovere frequentare i propri corsi, ma anche per un qualsiasi fruitore, la batteria dell’iPhone rappresenta un vero e proprio problema. Tende, infatti, a durare davvero poco e non è raro trovarsi col proprio dispositivo scarico proprio nel momento del bisogno. D’altronde, ad oggi, essere connessi è importante se non essenziale. E non si tratta di una semplice questione legata all’utilizzo dei social o alla voglia di sapere che cosa stia facendo questa o quell’altra persona. Bisogna specificare che la durata di una batteria è legata anche alla sua età chimica e cioè le temperature a cui è stata sottoposta nel tempo e le abitudini di ricarica. E anche, chiaramente, il lasso di tempo trascorso dal momento in cui è stata assemblata. Solo che la definizione non si esaurisce a quest’ultimo fattore, come già ampiamente specificato. Quindi, ecco 4 trucchi per far durare di più la batteria dell’iPhone ed evitare che quest’ultimo si scarichi subito.

4 trucchi per far durare di più la batteria dell’iPhone

Non esporre l’iPhone ad alte temperature

Mai lasciare al sole lo smartphone, specialmente quando si è in spiaggia. Infatti, sottoporlo a temperature superiori ai 35° centigradi è nocivo per la batteria dell’iPhone. Così come sottoporlo a temperature troppo basse. Pertanto, bisogna prestare attenzione a dove lo si lascia.

Ridurre la luminosità

Certo, far sì che la luminosità sia alta può essere di aiuto per i propri occhi. Ma allo stesso tempo è un’abitudine che fa durare meno la batteria. Quindi, specialmente se non lo si sta usando, è bene abbassarla riducendola al minimo.

Ridurre il tempo di sblocco

Non bisogna tenere a lungo il display attivo quando non si utilizza il cellulare. Per rimediare, è possibile ridurre il tempo di sblocco dalle Impostazioni dell’iPhone, dall’opzione ”Schermo e Luminosità’‘ a 15-30 secondi.

Utilizzare la modalità aereo

Quando non si utilizza l’iPhone, è meglio disattivare Wi-Fi e dati e preferire l’utilizzo della modalità aereo. Attivarla è molto semplice, infatti basta scorrere lo schermo dal basso verso l’alto in maniera tale da aprire l’apposita tendina, che mostra diverse opzioni. In alto a sinistra nei modelli più recenti, è possibile adocchiare l’icona di un aereo. Con un tap su quella è possibile attivare la modalità Aereo, disattivabile nello stesso modo. Così, connessione dati e Wi-Fi verranno automaticamente disattivate fin quando non seguirete il procedimento contrario.

