Gli ultimi anni per i titoli del settore petrolifero (ENI, Saipem, Tenaris) sono stati terribili con perdite superiore l 50% nell’ultimo anno. Questa debolezza è da ricondurre a molti fattori quali la debolezza della materia prima stessa (il crollo del petrolio è stato epocale), la riduzione della domanda a causa della pandemia, la riconversione energetica verso fonti energetiche convertibili e compatibili con l’ambiente.

Come anche per gli altri titoli, nel caso di Tenaris, quindi, ci si chiede se questo titolo petrolifero sia vicino all’inversione rialzista o continuerà a scendere.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Dal punto di vista degli analisti la situazione è abbastanza paradossale. Da un lato, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 50% rispetto ai livelli attuali, dall’altro il giudizio medio è HOLD. Ciò vuol dire che c’è grossa incertezza sul futuro del titolo.

La sottovalutazione del 50% circa si ritrova anche quando ci confronta il fair value di Tenaris con le sue attuali quotazioni.

Questo titolo petrolifero è vicino all’inversione rialzista o continuerà a scendere? La parola all’analisi grafica e previsionale

Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 9 ottobre in ribasso dello 0,7% rispetto della seduta precedente a quota 4,421 euro..

Time frame giornaliero

Nel breve periodo la tendenza in corso è rialzista e con la rottura dell’importante resistenza in area 4,356 euro (I obiettivo di prezzo) le quotazioni potrebbero spingersi fino al II obiettivo di prezzo in area 4,704 euro. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 5,062 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 4,356 euro. In questo caso si avrebbe conferma della tendenza ribassista in corso sul time frame settimanale e quello mensile.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma il rialzo delle ultime settimane ha portato le quotazioni a contatto con un importante livello di resistenza in area 4,5 euro (II obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale superiore a questo livello comporterebbe un’inversione al rialzo anche nel medio periodo dando speranza a chi punta al rialzo sul titolo.

Qualora, invece, la rottura rialzista dovesse fallire le quotazioni potrebbe continuare a dirigersi verso il III obiettivo di prezzo in area 3,22 euro.

Time frame mensile

Nel lungo periodo non ci sono molto speranze per i rialzisti, a meno che non si assista a una chiusura mensile superiore a 5,12 euro.

Nel caso di una continuazione al ribasso il prossimo obiettivo si trova in area 0,2 euro, un livello da far accapponare la pelle.