Secondo le stime, la carne di maiale sarebbe la più consumata al Mondo. Questa carne viene prodotta maggiormente in Cina dove se ne fa largo consumo, ma anche negli Stati Uniti e Brasile. In molti si interrogano sulla natura di questo alimento. Non è carne rossa, né bianca. La carne di maiale è una carne rosata. Viene considerata, infatti, una via di mezzo tra rossa e bianca. Questo perché contiene un livello di mioglobina ed emoglobina intermedio rispetto alle altre carni.

Questo alimento è noto per la sua consistenza. Apporta una razione lipidica elevata ed è considerata la più grassa tra le carni. Tuttavia, è anche fonte di proteine, vitamine e sali minerali. Con la lavorazione di carne suina si realizzano molteplici prodotti. Infatti, ogni parte del corpo di questo animale è commestibile se trasformata.

Prodotti a base di maiale

Gli alimenti a base di carne suina più consumati sono certamente i salumi. Invitanti e saporiti, sono presenti ogni giorno su quasi tutte le tavole. Ogni parte del maiale possiede un gusto diverso, ma sempre intenso. Ricordiamo la produzione di lardo, prosciutto cotto e crudo, salame, coppa e pancetta.

Come abbiamo accennato del maiale si utilizza quasi ogni parte. Si mangiano addirittura le frattaglie, la lingua, le orecchie e le zampe. Un piatto ricco da servire soprattutto come secondo piatto durante i pranzi in compagnia o anche come piatto unico a cena.

Braciolone di maiale, un succulento e consistente piatto campano da proporre in occasioni speciali

Esistono tantissime ricette a base di maiale, ogni parte del Mondo ha tradizioni e usanze diverse per cucinarla. La ricetta che segue tiene conto della consistenza della carne e utilizza pochi ingredienti di accompagnamento. Tuttavia, parliamo sempre di un piatto ricco.

Per preparare questo piatto ci occorrono questi ingredienti:

2 kg di prosciutto di maiale;

150 g di prosciutto crudo tritato;

200 g di carne tritata;

1 uovo;

50 g di pangrattato;

prezzemolo;

1 spicchio d’aglio;

20 g di parmigiano grattugiato;

uva passa;

pinoli;

sale;

pepe.

Queste dosi sono valide per circa sei persone.

Si tratta di una ricetta che, per l’apporto calorico, genericamente è preferibile cucinare durante i mesi invernali. È importante scegliere un taglio di maiale possibilmente magro.

Iniziare aprendo la carne orizzontalmente, facendo in modo che le fette rimangano attaccate per 1 cm. Preparare, poi, un ripieno il prosciutto tritato, la carne tritata e un uovo sodo. Aggiungere al composto anche il pangrattato, il prezzemolo e uno spicchio d’aglio e ancora un po’ di uva passa e pinoli e sale e pepe quanto basta.

Mescolare energicamente tutti gli ingredienti.

Stendere il ripieno sulla carne e arrotolare strettamente stando bene attenti a evitare che il ripieno raggiunga gli estremi del braciolone. Legare accuratamente.

Cuocere regolandoci come per le braciole classiche. Affettare non troppo sottilmente, aggiungere la salsa e portarlo in tavola. Con questa salsa si può benissimo insaporire anche la pasta, preferibilmente grossa e ruvida. Infine, accompagnare il tutto con un buon bicchiere di vino rosso.

Ecco, dunque, come preparare il braciolone di maiale, un succulento e consistente piatto che piacerà a tutti.