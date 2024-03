Sulle nostre pagine abbiamo già visto i pericoli che si corrono investendo in alcuni asset, come i BTP. Tratteremo adesso un investimento noto per essere tra i più rischiosi e cioè quello in azioni. Cerchiamo di capirne di più.

Molti investitori scelgono di puntare il proprio capitale in azioni. C’è chi è riuscito a crearsi una vera e propria fortuna, come il noto magnate Warren Buffett e il suo socio Charlie Munger. Costoro hanno puntato su alcune solide aziende e hanno mantenuto la propria posizione a lungo, anche in tempo di crisi. Si pensi ad Apple, che è sempre stato il titolo di punta del portafoglio di Berkshire Hathaway, quello su cui sia Buffett che Munger hanno puntato maggiormente i propri soldi, venendo ripagati con l’acquisizione di una grande fortuna.

Non bisogna dimenticare che investire nel mercato azionario è però molto rischioso. A breve vedremo 4 rischi che si corrono investendo in azioni. Esserne a conoscenza potrebbe aiutare anche i più inesperti ad evitarli e a cercare di muoversi nel modo più cauto possibile.

4 rischi che si corrono investendo in azioni: volatilità del mercato

Il prezzo delle azioni può fluttuare notevolmente anche in un lasso di tempo ristretto. Infatti, dipende da diversi fattori e può improvvisamente precipitare a causa di novità sul fronte geopolitico, ad esempio, ma non soltanto.

Anche le variazioni dei tassi di interesse influenzano molto i prezzi delle azioni o la performance economica globale.

Rischio di credito

Se l’azienda su cui si punta non riesce a far fronte alle richieste dei propri debitori, il valore delle azioni potrebbe precipitare. Quindi, è sempre importante investire in titoli appartenenti ad imprese il cui management sia valido e sappia come gestire anche situazioni di crisi.

Performance dell’impresa

Si ricorda che anche la performance dell’azienda può influire notevolmente sul prezzo delle azioni. Quindi, una brutta performance da parte dell’azienda può potenzialmente creare dei problemi a chi ha investito su un determinato titolo. Si pensi, ad esempio, ad una riduzione dell’entrate o ad un aumento dei costi.

Rischio di liquidità

Un altro dei rischi che si possono correre investendo in azioni è che in alcuni particolari momenti potrebbe essere piuttosto difficoltoso riuscire a vendere le azioni. Si pensi, ad esempio, a quando la domanda è bassa.

Come correre meno rischi? Ricorda di diversificare il tuo portafoglio!

Come è noto, le azioni sono un asset che può essere molto remunerativo ma anche piuttosto rischioso. Si ricorda che è consigliato diversificare in quanti più modi possibili i propri investimenti: a livello geografico, settoriale e scegliere diversi asset. In tanti, ad esempio, includono l’oro nel proprio portafoglio proprio per un’ulteriore diversificazione oltre che per la sua natura di bene rifugio.

