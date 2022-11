3 splendide città meno care d’Italia dove vivere e da visitare almeno una volta

Quante volte abbiamo pensato di cambiare vita e trasferirci dall’altro capo del Mondo, dove magari con pochi soldi è possibile vivere bene. Sarebbe bello scoprire e conoscere tradizioni e bellezze artistiche di tutto l’emisfero. Per alcuni è molto più appagante e soddisfacente trascorrere la propria vita all’avventura, cambiando sempre Paese. Altri invece vorrebbero semplicemente scegliere un’altra città dove il caro vita sia meno sentito, per portare con sé la propria famiglia, senza dover fare i salti mortali per arrivare a fine mese. Secondo l’ISTAT effettivamente ci sarebbero delle città italiane dove il costo della vita è più alto ed altre più economiche. Quelle che sembrerebbero avere una maggiore inflazione sono Bolzano, Piacenza, Forlì-Cesena e Bologna, ma sono anche altamente vivibili con tantissimi servizi.

3 splendide città meno care d’Italia ricche di storia e natura

Rientrerebbero, invece, nella lista dei luoghi più economici altre città, dove affitti e servizi in generale costerebbero meno. Per chi avesse la possibilità di lavorare in smart working potrebbero rappresentare delle valide alternative alle grandi metropoli. Ma, qualora non potessimo spostare il nostro lavoro, bisognerebbe comunque visitale almeno una volta nella vita. Sicuramente il budget per un breve viaggio sarà ridotto ed avremo l’opportunità di scoprire la storia e le bellezze architettoniche e naturali di queste meravigliose città.

Nella Valle del Basento si trova Potenza, capoluogo della Basilicata, nominata anche “città verticale” per la struttura urbanistica. Sono tantissime le scale che collegano le diverse zone della città, tanto da possedere anche quelle mobili, le più lunghe d’Europa. È circondata da spazi verdi, parchi, boschi, ville dove passeggiare e rilassarsi davanti a panorami da favola. Meravigliosa è la Cattedrale di San Gerardo, ma non sono da meno le altre chiese antiche della città. Storia e cultura sono i cardini, in più la vita serale e notturna riserva mille sorprese, sarà impossibile annoiarsi.

Bellissimi borghi economici e ricchi di storia e bellezze naturali

Tra le 3 splendide città meno care d’Italia troviamo Ancona, capoluogo delle Marche, sulla costa Adriatica. D’estate le sue spiagge si riempiono, di turisti e non, ma merita una visita anche negli altri periodi dell’anno. Davanti al porto vecchio potremo ammirare l’Arco di Traiano e quello più recente di Clementino, mentre all’ingresso si erge la Mole Vanvitelliana. È un’opera che non passa inosservata per la sua pianta pentagonale, oggi spazio per mostre ed eventi.

Ma le sue bellezze non finiscono qui, è d’obbligo una passeggiata che tocca diversi punti. Da non perdere Palazzo Benincasa e la Loggia dei Mercanti, la Fontana del Calamo, il Mercato delle Erbe, l’anfiteatro romano, il Duomo di San Ciriaco. Anche in questa città non mancano e aree verdi, come il Parco Cardeto e il Parco Regionale del Conero. Organizzare qui un piccolo viaggio in bassa stagione può costare davvero poco, intorno ai 50 euro a coppia a notte. Anche gli affitti di appartamenti e mansarde hanno prezzi incredibili e decisamente convenienti.

Idee viaggio di 3 giorni tra natura e cultura senza spendere troppo

Immersa tra ulivi e vigneti è la bellissima Teramo, in Abruzzo, dove il costo medio della vita sembrerebbe essere tra i più bassi. Gli amanti della natura adoreranno questa città, attraversata dal Gran Sasso e dal Massiccio della Laga. Non tutti sanno che sarebbero tanti gli itinerari da poter fare in questo incantevole luogo. Non solo nel centro storico troveremo un teatro e un anfiteatro romano, i vicini scavi archeologici, ma anche edifici storici e signorili. Particolare è la Cattedrale di Santa Maria Assunta con doppia facciata e gli interni maestosi. La parte più recente ricca di negozi alla moda è lungo il Corso San Giorgio, vicino al Duomo. Merita una visita l’incredibile Castello della Monica in stile Neogotico, con richiami al Medioevo. Sarebbe perfetto visitare questo borgo a novembre e dicembre per apprezzare tutte le bellezze senza spendere troppo, visti i prezzi economici.