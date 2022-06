Il potere d’acquisto dei pensionati in Italia è sempre più basso, anche a causa della crisi economica dovuta al conflitto ucraino. Già le pensioni in Italia non sono troppo alte visto che la maggior parte dei pensionati si trova a vivere con meno di 1.000 euro al mese. Se a tutto questo si aggiunge l’aumento dei prezzi delle materie prime a causa della guerra, ci si può fare un’idea di quanto arrivare a fine mese sia difficile. Proprio per questo motivo sempre più spesso i pensionati italiani decidono di trasferirsi all’estero e vivere come sultani con una pensione anche non troppo alta.

Ecco perché molti si trasferiscono all’estero

Per cercare di alzare il potere d’acquisto alla propria pensione, l’anziano sceglie di trasferirsi in un paese dove la tassazione sia maggiormente favorevole. Ma quello che il pensionato cerca non è soltanto avere una pensione più alta. Solitamente sceglie anche un posto dal clima mite durante tutto l’anno, che permetta di risparmiare, ad esempio, sui consumi di riscaldamento e condizionatore.

Ovviamente, quello che si cerca è un posto dove poter vivere in serenità il resto della propria vita. Diventa, quindi, particolarmente importante anche l’assistenza sanitaria che il luogo offre e la criminalità del posto. Determinante anche il costo della vita: se farà la spesa al supermercato costa meno, la pensione che si percepisce permetterà di vivere meglio. Importante e anche il prezzo degli alloggi: se l’acquisto o l’affitto di un appartamento costa meno, per il pensionato è importante.

Vivere come sultani con una pensione fino a 1.000 euro è possibile in questo posto esotico dove si mangia anche bene

Uno dei paradisi per pensionati è senza alcuna ombra di dubbio Tenerife. Proprio qui ogni anno si trasferiscono centinaia di pensionati italiani anche per le agevolazioni fiscali di cui possono godere. I pensionati del settore privato possono chiedere all’INPS la pensione lorda, scegliendo di pagare le tasse al paese di residenza. Trasferendosi a Tenerife, proprio per la differenza di tassazione, la pensione aumenta di almeno il 20%. Anche il costo della spesa in questa isola paradisiaca è più basso di circa il 20 30%. Ad esempio il costo della benzina è solo di 0,80euro al litro.

Anche il costo degli appartamenti è molto contenuto, importante eh non scegliere una delle località turistiche e ovviamente varia in base alla metratura. Il clima dell’isola non è né troppo caldo né troppo freddo ed è stata definita il luogo dell’eterna primavera. Nei mesi freddi la temperatura non è mai più bassa di 22 gradi mentre in quelli caldi difficilmente supera i 30 gradi. Si tratta, tra l’altro, di un luogo mai noioso anche grazie alle migliaia di turisti che ogni anno si riversano a Tenerife.

Per quanto riguarda la sanità i costi sono molto molto contenuti: non si paga quasi nulla per una sanità migliore di quella che c’è in Italia. Per non parlare poi dei piatti tipici della fucina Canaria che offrono delizie a prezzi davvero contenuti. Papas arrugadas e mojo, churros de pescando, caldo de Millo sono solo alcuni dei deliziosi piatti che si possono mangiare nei tanti ristoranti di Tenerife.

