Fra gli accessori irrinunciabili dell’estate troviamo ovviamente gli orecchini. In spiaggia come in città, questi accessori sono molto importanti e possono impreziosire o snaturare un intero outfit. Certamente in spiaggia, soprattutto quest’estate saranno di moda i pendenti coloratissimi.

In questo articolo vedremo come realizzare fai da te, dei pendenti in stile etnico. Utilizzeremo sempre materiali di riuso come pietre o perline di vecchie collane rotte. Per i nastrini di raso potremmo riciclare i nastri che spesso fanno da bordo alle vecchie tovaglie. Ricordiamoci inoltre che anche quest’ultime ed i tovaglioli possono trovare nuova vita con tante idee creative.

4 mosse per realizzare fai da te gli orecchini dell’estate 2022 con semplici materiali di riciclo creativo

Per quanto riguarda il materiale necessario, ci servirà:

qualche metro di un filo di cotone colorato greggio per uno stile più etnico;

una monachina per orecchini;

qualche perlina o pietra dura dotata di foro.

Procedimento

Avvolgiamo il filo di cotone attorno alle quattro dita di una mano. Facciamone almeno 50 giri. Ora con un altro filo leghiamone un’estremità a mo’ di cappio. Con la forbice taglieremo invece l’altra estremità in modo che la matassina abbia i fili aperti in basso. Avremo così ottenuto una nappina. Regoliamo la lunghezza di fili in modo che siano tutti uguali. Sul filo del cappio infiliamo le perline o le pietre dure forate. Ne basteranno due o tre a seconda della lunghezza che desideriamo per il nostro orecchino. Dopo le perline, infiliamo anche l’anello con la monachina, ossia il terminale dell’orecchino con il gancio per appenderlo ai lobi. Facciamo un nodino ed il nostro orecchino sarà pronto. Ripetiamo l’operazione per il secondo orecchino.

Secondo modello di orecchini

In questo caso produrremo degli orecchini a spirale. Ci occorrerà:

nastro di raso da 0,5 cm, all’incirca un metro;

5 pietre dure con foro o 5 perline;

filo di cotone;

una monachina per orecchini.

Procedimento

Infiliamo il cotone da ricamo in un ago e fissiamo con un nodino una delle due estremità. Ora prendiamo il nastro di raso e puntiamo l’estremità. Aiutandoci con un dito, facciamo compiere al nastrino un’asola. Ora con l’ago infiliamo una o due perline a nostro piacimento. Infilziamo ora il nastro. Di nuovo infiliamo due perline e di nuovo il nastrino di raso. Andremo ad ottenere una serie di “S” o un serpente con il nastro, intervallato con le perline. Ripetiamo quest’operazione in base alla lunghezza che vorremmo ottenere. Fissiamo la spirale con un nodino e poi infiliamo la monachina e di nuovo fissiamo con un nodo. I nostri orecchini sono pronti per essere indossati.

Bastano 4 mosse per realizzare fai da te questi splendidi accessori.

