In un articolo precedente abbiamo imparato come capire se un contatto ti ha bloccato da WhatsApp. In questo vedremo 4 metodi infallibili per capire se il tuo contatto WhatsApp ti ha bloccato.

WhatsApp tutela la privacy

Se hai inviato un messaggio ad un tuo contatto su WhatsApp e non hai ancora ricevuto risposta le motivazioni possibili sono 4:

1)il contatto in questione non ha ancora visualizzato il messaggio,

2)non vuole risponderti,

3)ha cambiato numero,

4)oppure ti ha bloccato.

Purtroppo, per tutelare la privacy dei suoi utenti, WhatsApp non invia nessuna notifica agli utenti che vengono bloccati. Non si può avere dunque alcuna certezza matematica di essere stati effettivamente bloccati. Possiamo però analizzare alcuni indizi che ci faranno avere un quadro più chiaro della situazione.

4 metodi infallibili per capire se il tuo contatto WhatsApp ti ha bloccato

Ad esempio, se non riesci a visualizzare l’ultimo accesso, potrebbe essere un indizio a tuo sfavore. Non allarmarti subito però. Infatti WhatsApp prevede anche una funzione che consente agli utenti di nascondere anche solo l’ultimo accesso ai contatti.

Quest’indizio potrebbe rivelarsi più allarmante se susseguito da altri elementi simili. Come quando non riesci a vedere più il tuo contatto online. Certo, potrebbe essere una coincidenza, ma è davvero possibile che il tuo contatto non sia mai connesso?

Continuiamo, quindi, con quelli che potrebbero rivelarsi altri indicatori fondamentali. Riesci a vedere l’immagine del profilo del contatto che sospetti ti abbia bloccato? Se la risposta è no, due sono le possibili alternative, o il contatto ha cancellato il tuo numero dalla rubrica (e consente la visualizzazione della foto ai soli contatti salvati) o sei stato bloccato.

Ancora non sei sicuro? Se è presente il seguente indizio allora aumentano le probabilità che tu sia stato bloccato. Se il messaggio che hai inviato è contraddistinto da una sola spunta grigia, vuol dire che il messaggio non è stato consegnato. Ciò accade o quando il contatto non ha una buona ricezione, o quando ha cambiato numero o quando siete stati bloccati.