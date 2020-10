Se hai queste banconote da 50 euro è meglio che le cambi! Ti spiego perché

Nel 2017, e dopo solo 11 anni di circolazione, la Banca Centrale Europea (BCE) ha cambiato le vecchie banconote da 50 euro. Il cambio della banconota da 50 euro è stato poi seguito per tutti i tagli disponibili. Una normale routine che serve a garantire qualità di prodotto, ma anche a tutelare i cittadini.

La banconota da 50 è quella più diffusa e rappresenta il 46% circa di tutta la carta moneta emessa. La seconda serie dei 50 euro ha iniziato a circolare il 4 aprile 2017 e sostituirà progressivamente la precedente.

Ce ne accorgiamo anche nella vita quotidiana in cui ci capitano fra le mani un numero sempre maggiore di nuove banconote arancioni rispetto a quelle col colore più tenue.

Cosa ha spinto la BCE a cambiare il taglio dopo così poco tempo?

I motivi sono certamente due. Il primo riguarda la lotta alla contraffazione.

Nel 2019, la banconota da 50 euro ottiene il primato di banconota più contraffatta. Ben 250.000 su 559.000 banconote ritirate erano banconote da 50 euro. Insomma, più che fare attenzione alle vecchie banconote da 50 euro, conviene stare attenti anche alle nuove.

Contraffazione ma non solo

Il secondo motivo riguarda la lotta all’evasione fiscale. Infatti, prima o poi le vecchie banconote finiranno fuori corso e, nel caso in cui qualcuno ne avesse accumulata una grande quantità, potrebbe destare qualche sospetto al momento del cambio.

Mandare una banconota fuori corso costringe chi tiene una grande quantità di 50 euro vecchie “sotto il materasso”, nelle cassette di sicurezza o nascoste chissà dove, di rimetterle in circolo. Chi si trova in questa condizione probabilmente non si è fidato di depositare i soldi in banca o le ha a disposizione grazie a redditi in nero o proventi illeciti.

Ricordiamo che i dollari non vanno mai fuori corso per questo sono spesso usati come moneta parallela. Mentre gli euro fuori corso sono destinati al macero. La data in cui le banconote saranno fuori corso sarà comunicata con largo anticipo, ma il risultato non cambierà. Così come successo per le lire, decine di miliardi di euro diventeranno carta straccia.

Se hai queste banconote da 50 euro è meglio che le cambi! Ti spiego perché

Per le persone comuni, tuttavia non c’è alcuna fretta di effettuare il cambio. Ci sarà tutto il tempo di sostituire le vecchie banconote con quelle nuove.

Infine ricordiamo che è possibile richiedere il cambio presso gli sportelli della Banca d’Italia anche delle banconote logore, danneggiate o mutilate. Se le banconote rispettano tutti i requisiti per la rimborsabilità vengono sostituite seduta stante. In caso contrario, le banconote vengono spedite all’amministrazione centrale, dove una commissione di esperti decide sul da farsi.