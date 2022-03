Se vogliamo trascorrere una serata in famiglia e siamo indecisi sulla scelta del programma da vedere, ecco qualche consiglio utile che ci può aiutare. La lista che le piattaforme ci offrono è sempre molto lunga e l’indecisione è normale.

Ci sono, però, 4 film non nuovi ma emozionanti presenti su Netflix che potrebbero farci passare davvero una bella serata. E non dobbiamo perderli assolutamente.

2 proposte interessanti

Il primo film, che possiamo scegliere senza pentirci, è adatto per chi ama intrattenersi con serie TV o pellicole ambientate nelle aule di tribunale.

Il processo ai Chicago 7 è un film del 2020 che parla di un gruppo di attivisti accusati di cospirazione in seguito agli scontri avvenuti tra Guardia Nazionale e manifestanti il 28 agosto del 1968.

A Chicago si protestava contro la guerra in Vietnam durante la convention del Partito Democratico e 7 attivisti vennero accusati di aver incitato la rivolta.

Nel cast è presente Sacha Baron Cohen, conosciuto per le sue improvvisazioni nelle vesti di Borat, che in questa pellicola dimostra di essere un grande attore con una interpretazione stellare.

Un altro cast di prim’ordine lo ha un secondo film disponibile su Netflix. Storia di un matrimonio con Adam Driver e Scarlett Johansson è del 2019 ed è stato candidato agli Oscar e in concorso alla mostra cinematografica di Venezia.

Il film parla di un regista teatrale e di un’attrice che sono sposati e stanno attraversando una crisi di coppia. Il momento in cui il sentimento cambia e la coppia si ritrova ad affrontare una realtà diversa lascia con il fiato sospeso. La bravura dei due attori è conosciuta, ma in questo caso i cambi di registro sono talmente difficili e ben riusciti da portare il coinvolgimento a intensità veramente rare.

4 film non nuovi ma emozionanti e sorprendenti da vedere assolutamente su Netflix che piaceranno a tutti

Pieces of woman è un altro film del 2020. L’attrice Vanessa Kirby è stata candidata agli Oscar, oltre che vincitrice della Coppa Volpi per l’interpretazione femminile.

La storia racconta di una giovane coppia che sta per avere un figlio e che ha deciso in maniera sorprendente di partorire in casa. I problemi, che nasceranno in seguito a questa scelta, saranno oggetto di indagine attraverso cui i due giovani faranno una scoperta che li metterà in crisi.

La tensione nel personaggio di Martha Weiss, interpretata dalla Kirby, cresce senza soste. L’attrice, abituata a calcare i palcoscenici teatrali, si ritrova alla perfezione nei piani sequenza del regista ungherese, che è al suo debutto in un film in lingua inglese.

Blue Jay, interpretato da Mark Duplass e Sarah Paulson, è un film del 2016 di cui si è parlato veramente poco. Forse la scelta del bianco e nero ha penalizzato la pellicola, nonostante abbia reso la storia più vera.

La bravura degli attori va oltre i dialoghi e ci lascia in sospeso nell’attesa di capire quali saranno le sorti del loro amore.