Stirare è una tra le faccende domestiche più odiate in assoluto, ma che non possiamo proprio evitare. Alcuni capi, come ad esempio le lenzuola, possono richiedere molto tempo, ma fortunatamente ci sono diversi trucchi che possiamo utilizzare per stirare il meno possibile.

Per fare in modo che il ferro da stiro funzioni bene, però, non possiamo trascurare la sua pulizia. Proprio per questo oggi vogliamo svelare 4 facili metodi naturali per pulire e lucidare la piastra del ferro da stiro bruciata ed eliminare i graffi.

La piastra bruciata, oltre ad essere brutta da vedere, potrebbe anche macchiare i nostri capi. Ecco perché vogliamo fornire delle soluzioni a questo problema.

Infatti, se non prestiamo attenzione a questi aspetti, il ferro da stiro potrebbe accumulare calcare, polvere e sporcare i nostri capi. Fortunatamente, eliminare il calcare dal ferro da stiro è possibile e possiamo farlo in poche e semplici mosse.

Adesso procediamo e scopriamo come rendere di nuovo il nostro ferro da stiro lucido e senza graffi in modo semplice e veloce.

4 facili metodi naturali per pulire e lucidare la piastra del ferro da stiro bruciata ed eliminare i graffi

Il metodo più semplice ed economico di tutti prevede l’utilizzo di 2 prodotti naturali che tutti noi abbiamo in casa: sale e aceto.

Possiamo usarli in diversi modi per rendere di nuovo la piastra del ferro da stiro priva di bruciature e graffi. Il primo è quello di creare un composto pastoso mescolando sale fino e aceto bianco. Applichiamo questa pasta con una spugna morbida e con dei movimenti circolari strofiniamo per bene.

In alternativa, basterà prendere un foglio di carta da forno e stenderlo su una superficie comoda. Cospargiamolo con del sale grosso e passiamoci sopra il ferro caldo. Il sale sgrasserà la superficie della piastra, pulendola per bene da ogni residuo.

Percarbonato di sodio

Questo prodotto ecologico, che in genere usiamo per sbiancare il bucato, può essere anche molto utile per pulire la piastra del ferro.

Tutto ciò che dobbiamo fare è riempire il serbatoio del ferro con acqua e farla scaldare. Nel frattempo, prendiamo un panno inumidito con semplice acqua e stendiamolo su una superficie. Quando il ferro sarà ben caldo strofiniamolo sul panno per pulire i fori ostruiti.

Invece, su un altro panno umido cospargiamo una manciata di percarbonato di sodio e strofiniamolo sulla piastra del ferro. Tornerà lucida in pochissimo tempo.

Candela

Il rimedio della cera per pulire la piastra del ferro da stiro è un metodo tramandato dalle nonne e molto semplice da usare.

Prendiamo una candela, accendiamola e facciamo in modo che la cera coli proprio sulla piastra del ferro caldo. Dopodiché, rimuoviamola usando un panno oppure un foglio di carta di giornale. Ogni graffio e bruciatura sparirà in fretta.

