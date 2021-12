Ogni giorno trascorriamo gran parte del nostro tempo a fare le faccende domestiche. Pulire, fare il bucato e stirare sono attività che tutti i giorni ci portano via molte ore.

Quando possibile, cerchiamo dei metodi per risolvere questi compiti nel modo più pratico e veloce.

Se c’è un’attività che molti di noi odiano svolgere è stirare. A questo proposito, ecco come ridurre velocemente le odiose pieghe dalle lenzuola senza stirare con soli 2 ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Perché un ferro da stiro funzioni bene e faccia un buon lavoro deve essere sempre pulito e privo di calcare. Infatti, per eliminare il calcare dal ferro da stiro e pulirlo velocemente bastano 4 furbi trucchetti a cui nessuno pensa mai.

Per farlo non serviranno necessariamente costosi detergenti, ma soltanto pochi prodotti che tutti noi abbiamo già in dispensa.

Le nostre case a volte nascondono dei piccoli tesori che ci permettono di risparmiare moltissimi soldi. Se vogliamo saperne di più e scoprire come pulire in un attimo il nostro ferro da stiro, continuiamo a leggere l’articolo.

La piastra del ferro da stiro è la componente che viene a diretto contatto con i nostri vestiti. Tenerla pulita è quindi fondamentale per proteggere i nostri capi. Per farlo possiamo usare l’aceto bianco oppure quello di mele.

Questo prodotto è in grado di rimuovere il calcare che può ostruire i fori del ferro. Per farlo, non versiamo l’aceto direttamente sulla piastra, ma applichiamolo usando dei bastoncini di cotone.

Giriamoli delicatamente nei fori per rimuovere ogni residuo di calcare. In questo modo, il ferro potrà svolgere al meglio il suo lavoro.

Aceto di mele e piastra del ferro

Dopo aver liberato i fori ostruiti, possiamo passare alla pulizia della piastra. Anche in questo caso utilizzeremo l’aceto. Aggiungiamo 2 cucchiai di aceto di mele in una tazza di acqua calda.

Bagniamo un panno morbido con questa soluzione, strizziamolo per bene e detergiamo la piastra. Terminiamo passando un pezzo di carta assorbente sulla superficie per avere una piastra di nuovo splendente.

Acido citrico

Possiamo usare l’acido citrico per pulire la caldaia del nostro ferro da stiro. Mettiamo l’acqua nella caldaia ed aggiungiamo 150 grammi di acido citrico.

Accendiamo il ferro in modo da far scaldare per bene la caldaia. Una volta giunta a temperatura, spegniamola, attendiamo che raffreddi e svuotiamola. L’acido citrico è un prodotto economico e molto efficace contro il calcare.

Dentifricio

Chi pensa che il dentifricio serva soltanto per lavare i denti si sbaglia di grosso. Infatti, basterà usarne una piccolissima quantità per rendere pulita e splendente la piastra del nostro ferro.

Inoltre, il dentifricio riesce anche ad eliminare le macchie di bruciato sulla piastra. Per farlo dovremo metterne una piccola quantità sulla piastra e sfregarla con un panno morbido praticando movimenti circolari.

Dopodiché, attiviamo il vapore per un paio di minuti e, una volta freddo, asciughiamo per bene il ferro. Infine, rimuoviamo ogni residuo con un panno morbido per avere finalmente un ferro come nuovo.

Consigli

Consigliamo di pulire il ferro da stiro soltanto quando è inattivo e con la piastra già fredda. In questo modo non correremo il rischio di bruciarci né tantomeno di danneggiare il ferro.