4 dritte per usare i bagni pubblici e fare pipì senza paura

Quando siamo fuori casa è tutto più scomodo. Non abbiamo dietro tutti i comfort di casa nostra, specialmente quando siamo in viaggio.

Possiamo però rendere più confortevole questa esperienza. In fondo i bisogni ci seguono dappertutto ed è una chiamata a cui siamo costretti a rispondere. Non è piacevole usare i bagni pubblici, certo, in quanto li usano tantissime persone durante il giorno e sappiamo tutti in che condizioni li troviamo, a meno che non siamo proprio i primi ad usarli al mattino. Ebbene, oggi vogliamo dare 4 dritte per usare i bagni pubblici in totale tranquillità e cercando di ridurre al minimo la probabilità di entrare in contatto con i “ricordini spiacevoli” lasciati da qualcun altro prima di noi. Mettiamoci in testa che non possiamo pensare di avere un bagno perfetto e immacolato come a casa nostra. Perciò, prima di spendere soldi in disinfettanti portatili e copri tavolette, vediamo come possiamo usarli in serenità anche con quello che abbiamo in borsa.

Come usare il gabinetto

In generale sarebbe bene essere vestiti comodi quando usiamo i bagni pubblici. Perciò se abbiamo in previsione di stare fuori tutto il giorno, evitiamo gonne lunghe o vestiti con strascico, a meno che non sia strettamente necessario. L’operazione per non far toccare i nostri vestiti col pavimento del bagno pubblico è delicata e richiede un abbigliamento comodo. Ricordiamoci che prima di entrare in bagno dovremo avere cura di lavare bene le mani. Questo perché, verosimilmente, avremo toccato un bel po’ di oggetti e/o superfici prima di arrivare lì, quindi meglio lavarle una volta in più che una in meno.

Se abbiamo del disinfettante in borsa, tanto meglio: potremo lavare le mani dopo aver chiuso la porta del bagno, in modo da averle super pulite prima di fare pipì. Oltre a stare attenti ad abbinare borse e cappotti, ricordiamoci di non poggiare questi ultimi per terra o su mensole a appoggi vari. Teniamo tutto addosso o appendiamo ciò che ci è scomodo tenere in mano all’apposito gancio.

Come comportarsi: 4 dritte per usare i bagni pubblici

Veniamo ora alle dritte vere e proprie. Per prima cosa tiriamo lo sciacquone, anche se il wc è apparentemente pulito. In questo modo, ridurremo ulteriormente il numero di germi e batteri presenti nel al suo interno. Dopodiché, prendiamo della carta igienica e usiamola per pulire la tavoletta e, una volta fatto, mettiamola in sospensione nel wc (aggiungendone altra se serve) per evitare i cosiddetti “schizzi di rimbalzo”. Copriamo la tavoletta con la carta igienica e sediamoci comodamente. L’ultima dritta è la più importante: cerchiamo di usare fazzoletti e salviette di nostra proprietà, piuttosto che la carta igienica in dotazione. Finito tutto potremo tirare l’acqua e lavarci le mani come sempre. Con queste 4 dritte per usare i bagni pubblici, non dovremo più avere il terrore di essere lontani da casa. Salviettina e copri water possono attendere.