Pochi sanno che a 63 anni si può andare in pensione e perché sono importanti gli ultimi 10 anni

Anche nel 2023 sarà possibile andare in pensione a partire dai 63 anni di età. La misura in questione si chiama APE sociale ed è stata di fatto prorogata con la Legge di Bilancio. Con tutti i requisiti particolari che ha e tutti i vincoli che come vedremo sono altrettanto particolari.

La misura si basa su carriere differenti e presenta differenze in base al lavoro svolto o alla condizione fisica, lavorativa o di famiglia. Infatti se l’età di partenza per la misura è per tutti quanti uguale e cioè dai 63 anni di età, il requisito contributivo è variabile. E in alcuni casi, molto importanti risultano essere gli ultimi dieci anni. L’APE sociale come importanza nel 2023 sarà assolutamente paragonabile alla nuova Quota 103.

Pochi sanno che a 63 anni si può andare in pensione anche nel 2023

Con la Legge di Bilancio del Governo l’APE sociale è stata prorogata per tutto il 2023. La misura infatti doveva terminare la sua fase di sperimentazione il 31 dicembre 2022. La proroga si è resa necessaria per consentire ancora una volta e ancora per un altro anno a determinate fasce di contribuenti, di accedere alla pensione più facilmente. Anche perché sono soggetti che hanno determinate caratteristiche e difficoltà.

Per gli invalidi al 74%, per chi assiste un familiare disabile grave o per i disoccupati, nel 2023 basteranno, insieme ai 63 anni di età, “solo” 30 anni di contributi versati. Invece per i lavori gravosi serviranno 36 anni di contributi. Solo per alcune categorie, tra cui edili e ceramisti, i contributi previdenziali da versare per poter accedere all’APE sociale con un lavoro gravoso diventano 32.

Il lavoro gravoso e gli ultimi dieci anni di carriera