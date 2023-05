4 costumi da bagno per sembrare più alta e con gambe lunghe e snelle: costano tutti meno di 20 euro

Sei alla ricerca del costume perfetto per slanciare la tua figura? Te ne consigliamo alcuni che potrebbero stare bene a tutte.

Sono tante le donne che non amano il proprio fisico. Talvolta finiscono anche per rinunciare al mare e alla piscina perché vittime di paranoie. Tutte meritano di amarsi e di non rinunciare ad una giornata all’insegna del divertimento per un motivo così futile. Pertanto, il primo consiglio è sempre quello di non rinunciare mai ad una giornata al mare perché a disagio col proprio corpo.

Inoltre, è importante anche sapere che il costume giusto può valorizzare qualunque fisionomia. In fondo, sono i vestiti a doverti stare bene addosso e non viceversa. Per questo, ti consigliamo 4 costumi da bagno per sembrare più alta e snellire le gambe. Prima di tutto, però, vediamo le caratteristiche che gli permettono di avere quest’effetto.

Come vestirsi a mare per slanciare la propria figura

La scelta potrebbe ricadere su un costume intero e particolarmente sgambato, nonché dotato di una profonda scollatura in zona décolleté.

Infatti, potrebbe aiutarti a sembrare alta e con le gambe lunghe. Meglio ancora se ha le righe verticali oppure decorazioni che occupano l’intera superficie. Se vuoi, puoi anche optare per un costume con dei cut out.

Se proprio ti piace il bikini, scegline uno a vita alta. Evita quelli a vita bassa, che rischiano invece di intozzire la tua figura. Anche in questo caso, è importante che la parte di sotto del costume sia molto sgambata. In questo modo, le tue gambe sembreranno più lunghe.

4 costumi da bagno per sembrare più alta e con gambe lunghe

Dunque, ti consigliamo adesso dei costumi da bagno a poco prezzo. Potresti optare per Asos DESIGN – costume da bagno con scollo quadrato e stampa stile giungla, disponibile al costo di 12,50 euro in promozione.

Ami i modelli molti sgambati e con dei cut out? Allora prova il costume intero sgambato in colori fluo di Boohoo, in promozione a soli 9 euro.

Se hai gambe corte e un seno piccolo e vuoi valorizzarlo, la tua scelta potrebbe anche ricadere sul top bikini imbottito di H&M, al costo di 19,99 euro. Altrimenti, osa di più con il top bikini triangolo imbottito di H&M, anch’esso al prezzo di 19,99 euro.

