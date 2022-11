3 zone d’Italia sensazionali in cui fare le più belle passeggiate a cavallo in mezzo al verde

Andare a fare un giro a cavallo è una delle esperienze più belle per godersi qualche momento in mezzo alla natura. Quanti dettagli del Mondo ci perdiamo, ogni giorno, a causa della fretta o dei tanti impegni? Ciò accade di continuo, soprattutto quando siamo a bordo di un’auto. Andare a cavallo, invece, ci costringerà a rallentare i tempi, a respirare e a ritrovare un contatto più profondo con noi stessi e con l’ambiente. Molte persone, nonostante questo, lo considerano ancora uno sport lontano, quasi di nicchia, semplicemente perché non vi si sono mai approcciate davvero.

In realtà, un cavallo è capace di dare amore in dosi infinite. È un animale intelligente, comprensivo ed empatico, che ci aiuterà nel nostro percorso rilassante in mezzo alla natura. Senza considerare tutti i benefici che deriverebbero dalla pratica di questo sport. Andare a cavallo, infatti, migliorerebbe i riflessi, l’equilibrio e, soprattutto, rafforzerebbe i muscoli. Sarebbe, infatti, tra gli sport più tonificanti e utili per dimagrire.

Per diffondere la bellezza di questo sport tra le persone, negli anni sono nate sempre più associazioni che organizzano giri a cavallo. Il personale specializzato ci insegnerà ad approcciarci con tranquillità al cavallo, per poter vivere l’esperienza nel modo più bello possibile. Alcune zone d’Italia, in particolare, ospitano tra i percorsi più belli per andare a cavallo, in località meravigliose e con panorami davvero unici. Scopriamo insieme almeno 3 di questi splendidi itinerari.

3 zone d’Italia sensazionali in cui rilassarsi e divertirsi andando a cavallo in Emilia Romagna, Lazio e Piemonte

L’Emilia Romagna è un territorio caratterizzato da aree verdi, colline e montagne. Una delle realtà più magiche di questa terra sono anche i percorsi antichi che attraversano tutta la Regione, percorribili a cavallo. Stiamo parlando, in particolare, della Grande Ippovia Regionale, un vero e proprio reticolato di sentieri che permette di visitare tutto il territorio. Oltre 1.000 km di itinerario, interamente percorribili a cavallo, e 250 centri ippici aspettano tutti gli appassionati di equitazione.

Escursioni a cavallo anche a Roma

Anche nella Città Eterna potremo rilassarci e divertirci con delle incredibili escursioni a cavallo. Oltre a vedere alcuni borghi tra i più belli d’Italia, nel Lazio potremo trovare tantissimi parchi o percorsi in cui andare a cavallo. I circoli ippici presenti in zona organizzano escursioni a cavallo sia nella campagna romana o laziale, che in altre parti della Regione.

Potremo, infatti, andare a cavallo vicino al Lago di Bracciano, sul litorale ostiense e, addirittura, sulle sponde del Tevere. Ogni angolazione sarà perfetta per scoprire più da vicino una o più parti del Lazio.

Le Langhe meravigliose

Tra le 3 zone d’Italia sensazionali in cui potremo fare passeggiate a cavallo, non dovremo dimenticare le Langhe. Quest’area del basso Piemonte è estremamente famosa, in Italia e nel Mondo, per la produzione storica di ottimi vini. Chi vorrà organizzare percorsi enogastronomici in mezzo al verde, infatti, penserà immediatamente a un viaggio nelle Langhe.

In questo luogo, però, potremo goderci anche straordinarie passeggiate nel verde a cavallo. Alcuni maneggi, ad esempio, organizzano escursioni a cavallo in mezzo ai vigneti, anche per festeggiare compleanni o addii al nubilato. Il tutto nell’assoluto rispetto, in primis, di questi splendidi animali.