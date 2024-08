Se hai conservato un vecchio cellulare Nokia in fondo a un cassetto, potresti avere in mano un piccolo tesoro. Alcuni modelli storici di Nokia, grazie alla loro rarità e all’affetto nostalgico che suscitano, si sono trasformati in veri e propri oggetti da collezione. Ecco tre modelli di Nokia che oggi si rivendono a prezzi altissimi e che potrebbero letteralmente cambiarti la vita.

3 vecchi cellulari Nokia che oggi si rivendono ad un prezzo altissimo: Nokia 3310

Il Nokia 3310 è forse uno dei cellulari più iconici di tutti i tempi. Lanciato nel 2000, è diventato famoso per la sua incredibile robustezza e la durata della batteria, due caratteristiche che lo hanno reso il preferito di milioni di utenti in tutto il mondo. Oggi, se ne possiedi uno in ottime condizioni, potresti venderlo per diverse centinaia di euro, con alcuni esemplari che superano anche i 1.000 euro se ancora in confezione originale. Questo modello rappresenta un pezzo di storia della telefonia mobile, rendendolo molto richiesto dai collezionisti.

Nokia 8110

Il Nokia 8110, conosciuto anche come “banana phone” per la sua forma curva, è stato reso famoso dal film “Matrix”, dove è stato utilizzato dal personaggio di Neo. Questo modello, lanciato nel 1996, è oggi uno degli oggetti più ricercati dai collezionisti di cellulari vintage. Se ne possiedi uno, specialmente se in buone condizioni e funzionante, potresti riuscire a venderlo per cifre che superano i 2.000 euro. La sua associazione con la cultura pop e la sua estetica unica lo rendono particolarmente prezioso.

Nokia 8800

Il Nokia 8800, lanciato nel 2005, era considerato un telefono di lusso per l’epoca, con il suo design elegante in acciaio inossidabile e il meccanismo a scorrimento. Oggi, questo modello è molto ricercato dai collezionisti di cellulari di lusso e può raggiungere prezzi molto alti, fino a 3.000 euro o più, a seconda delle condizioni e della rarità della versione. Se possiedi una delle versioni speciali, come il 8800 Sirocco, potresti avere tra le mani un vero e proprio gioiello.

I vecchi cellulari Nokia non sono solo ricordi di un’epoca passata, ma possono rappresentare un’opportunità per guadagnare cifre significative. Se possiedi uno di questi modelli, potrebbe valere la pena farlo valutare da un esperto o cercare collezionisti interessati. Questi telefoni non solo hanno segnato la storia della telefonia mobile, ma oggi possono cambiarti la vita con un inaspettato guadagno. Dunque, ecco 3 vecchi cellulari Nokia che oggi si rivendono ad un prezzo altissimo.

