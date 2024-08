Siamo giunti in un momento che a parer nostro potrebbe essere decisivo. La recente trimestrale di NVIDIA e i dati macroeconomici delle ultime settimane e le parole di Powell a Jackson Hole, dove porteranno da ora in poi i prezzi? Dove andranno i mercati fino al 19 ottobre?

Nuveen: come strutturare i portafogli nei prossimi mesi?

“La scorsa settimana, i mercati finanziari hanno mostrato segni di ripresa dopo un calo significativo a metà estate. L’indice S&P 500 ha registrato due settimane consecutive di crescita, raggiungendo 5.600 punti, mentre anche i mercati azionari al di fuori degli Stati Uniti hanno visto una crescita. Nel settore obbligazionario, il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è sceso al 3,80%. Questi miglioramenti sono stati sostenuti da utili superiori alle aspettative di alcune società e dai verbali della riunione di luglio della Federal Reserve, che hanno mostrato un approccio più cauto.

Il presidente della FED, Jerome Powell, durante il summit annuale delle Banche centrali a Jackson Hole, ha espresso fiducia nel raggiungimento dell’obiettivo di inflazione del 2%, suggerendo un adeguamento della politica monetaria. Nonostante il recente rimbalzo, la volatilità estiva ha ricordato agli investitori l’importanza di monitorare attentamente i propri portafogli. Infatti, i dati economici continuano a indicare un rallentamento, con previsioni sempre più dibattute su un possibile “soft” o “hard” landing. Un dato significativo della scorsa settimana è stata la revisione al ribasso del numero di salari non agricoli negli Stati Uniti per il periodo fino a marzo 2024, con una riduzione di 818.000 unità. Questo calo non ha però avuto un impatto rilevante sui mercati, poiché gli investitori lo vedono come segnale di un mercato del lavoro in rallentamento ma ancora solido, sostenendo così la possibilità di un “soft landing”.

In questo contesto, gli investitori potrebbero considerare l’allocazione in aree di mercato predisposte a performare bene in un contesto di tassi in calo. Con l’avvicinarsi di un probabile taglio dei tassi da parte della FED, vi è ancora tempo per aggiungere esposizione a durata e credito nei portafogli. Si prevede una diminuzione dei rendimenti dei Treasury a breve termine, mentre quelli a lungo termine dovrebbero diminuire a causa di un rallentamento economico moderato, favorendo così un aumento dei prezzi delle obbligazioni.

Inoltre, con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali statunitensi, vi sono opportunità interessanti in titoli investment grade e high yield, con i primi sostenuti dalla solidità delle banche statunitensi e i secondi che offrono rendimenti superiori al 7%, sostenuti da buoni rapporti di copertura degli interessi e da un basso rischio di default a breve termine.

Dove potrebbero andare le azioni Lottomatica?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 11,70, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 9,195 e il massimo a 11,99. I prezzi, negli ultimi giorni/settimane sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente. Non si nega l’ipotesi che presto potrebbero essere segnati nuovi massimi annuali.

L’Alligator Indicator, infatti, sui time frame giornaliero, settimanale è impostato al rialzo e questo lascerebbe presupporre che ci possano essere ulteriori rialzi di breve termine. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 10,89 segnato durante la seduta di contrattazione del 5 agosto.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Telecom Italia?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Buy con target a 14,96 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 28% circa.

Dove andranno i mercati fino al 19 ottobre? I livelli di breve termine

Alle 18:10 del giorno 29 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

19.010

Eurostoxx Future

4.991

Ftse Mib Future

34.370

S&P500

5.643,31.

Il quadro grafico, come letto dai nostri algoritmi di probabilità, per il momento non è cambiato: probabile continuazione della tendenza rialzista se la chiusura odierna sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

Al momento, il nostro frattale previsionale proietta ancora un massimo rilevante da raggiungere entro il 19 ottbre. Poche probabilità poi che il mese di dicembre possa migliorare di molto questo eventuale livello di prezzo che potrebbe essere toccato nel mese di ottobre.

