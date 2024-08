Quanto costa fittare o acquistare un immobile a Como? Il prezzo di acquisto

Il mercato immobiliare di Como è piuttosto vivace, con prezzi medi che riflettono l’attrattività della città e del suo lago. Secondo le fonti, il prezzo medio al metro quadro per l’acquisto di una casa a Como è di circa 3.300 euro. Tuttavia, nelle zone più prestigiose e con vista lago, i prezzi possono facilmente superare i 5.000 euro al metro quadro, mentre nelle aree più periferiche o meno richieste, si possono trovare immobili a partire da 2.000 euro al metro quadro.

Le zone centrali della città, come il lungolago, Piazza Cavour, e il centro storico, sono particolarmente ambite e i prezzi rispecchiano questa domanda. Chi desidera una vista diretta sul Lago di Como o una proprietà storica dovrà mettere in conto una spesa significativa. Al contrario, chi cerca soluzioni più economiche potrebbe orientarsi verso quartieri più periferici o nelle vicinanze della città, dove i prezzi sono più accessibili.

Costo degli affitti

Anche il mercato degli affitti a Como è piuttosto dinamico, con una forte domanda sia da parte dei residenti che dei turisti. Il canone di locazione medio in città è di circa 13-15 euro al metro quadro al mese. Questo significa che per un appartamento di 100 metri quadri, l’affitto mensile può variare tra i 1.300 e i 1.500 euro, a seconda della posizione e delle condizioni dell’immobile. Anche in questo caso, gli appartamenti con vista sul lago o situati in zone centrali possono richiedere un budget più elevato, con prezzi che superano anche i 2.000 euro al mese per le soluzioni più esclusive.

In sintesi, vivere a Como, sia acquistando che affittando un immobile, può essere un investimento importante, ma offre la possibilità di godere di uno dei paesaggi più belli d’Italia e di una qualità di vita elevata.

