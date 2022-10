Contorno di verdure sfizioso e veloce e gli errori da non fare con le insalate

Quando pensiamo al menù di un pranzo o una cena spesso desideriamo presentare ai nostri commensali anche un contorno. Potremmo farlo con tanti tipi di ingredienti, anche con la frutta.

Per preparare un’insalata particolare per 5 persone avremo bisogno di:

2 mele Red delicious;

una costa di sedano;

200 g di mais;

3 cespi di radicchio;

3 piccoli peperoni di vario colore;

2 carote;

alcuni ravanelli;

maionese;

senape;

erba cipollina;

salsa Worcester;

panna per cucinare;

un limone;

sale e pepe.

Per preparare questa ricca insalata cominciamo con il lavare la verdura e gli ortaggi. Tagliamo adesso a listarelle il radicchio e i peperoni. Al mercato potremmo comprarne uno giallo, uno rosso e uno verde, in modo da portare in tavola un contorno multicolore.

Raschiamo poi carote e ravanelli e ricaviamo delle rondelle. Ora scoliamo il mais in scatola e passiamolo velocemente sotto l’acqua. Disponiamo su un grande piatto o in un’ampia insalatiera gli ingredienti, sistemando alla fine in modo fantasioso le fettine sottili di mela.

In una ciotola adesso tritiamo un po’ di erba cipollina e poi aggiungiamo 4 cucchiai di maionese, 2 cucchiai di panna fresca e un cucchiaino di senape. Mescoliamo e poi uniamo il succo di limone, qualche goccia di salsa Worcester, sale e pepe. Portiamo in tavola l’insalata mista servendo a parte il condimento in una salsiera.

Consigli per fare l’insalata

Anche durante la preparazione di un contorno di verdure sfizioso e veloce potremmo commettere alcuni errori. Ad esempio, quando laviamo la lattuga per togliere eventuali residui di terra o parassiti, non dobbiamo tagliarla subito. Sarebbe preferibile prima centrifugare o tamponare con una carta assorbente. In tal modo avremo delle foglie croccanti e senza acqua residua che si mischierebbe con l’olio.

Un altro errore sta nel condimento. È meglio metterlo quando la stiamo per portare a tavola, così sarà ben saporita e ancora croccante.

Contorno di verdure sfizioso e veloce e gli errori da non fare con le insalate

Un altro errore che si fa preparando l’insalata potrebbe essere quello dell’eccesso di sale oppure di olio. Regoliamoci miscelando in una ciotola un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e un cucchiaino di aceto o succo di limone per ogni commensale. Versiamo il tutto nell’insalata e mescoliamo.

Altra cosa che spesso si fa è non variare gli ingredienti, sia dell’insalata che del condimento. Germogli, semi oleosi, lattuga di diverso tipo o pomodori, ad esempio, potremmo accompagnarli con salsine preparate con yogurt, panna, maionese e altri alimenti. In questo modo ne guadagnerà il gusto ma anche stuzzicheremo l’appetito, assumendo una certa varietà di nutrimenti. Nella ricetta che abbiamo illustrato, infatti, il condimento servito in tavola a parte è particolare e insolito. Quest’insalata renderà speciale un classico secondo di carne o di pesce.

Lettura consigliata

3 trucchetti per patate al forno croccanti e che non si attaccano per evitare di pulire teglie incrostate