Gli antipasti, in moltissimi casi, rappresentano una delle portate principali dei pasti, soprattutto quando si parla di cene e pranzi di Natale. Essere serviti ad inizio pasto fa di loro dei veri protagonisti, forse è questo il motivo per cui vengono sempre preparati con moltissima cura e attenzione.

Tuttavia, il problema degli antipasti è che rischiano di essere sempre gli stessi. Utilizzando la fantasia è possibile servire in tavola antipasti sempre nuovi e gustosi come questo a base di prosciutto crudo e avocado.

Ecco come stupire tutti con un’alternativa veloce e sfiziosa ai soliti antipasti. La preparazione di questo antipasto è facile e veloce, il suo gusto esotico conquisterà tutti sin dal primo assaggio.

Oltre che come antipasto questo piatto sarà perfetto anche per accompagnare un aperitivo.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, la lista degli ingredienti per quindici porzioni:

a) tre avocado;

b) 70 grammi di farina di ceci;

c) 65 grammi di farina 00;

d) 1/4 cucchiaino di lievito per preparazioni salate;

e) 150 ml di acqua;

f) quindici fette di prosciutto crudo;

g) sale, quanto basta.

La preparazione

Per prima cosa bisognerà setacciare la farina di ceci e la farina 00 in una ciotola per evitare il formarsi di grumi. Alla farina andranno, poi, aggiunti il lievito e il sale mescolando con una frusta e aggiungendo l’acqua lentamente fino a che il composto non risulterà amalgamato.

Una volta che la farina sarà completamente liscia e senza grumi dovrà essere scaldata in una pentola antiaderente. Si consiglia di trasferire l’impasto poco per volta nella pentola antiaderente utilizzando un mestolo.

Dovrà cuocere circa tre minuti per lato, fino a quando non risulterà dorato su entrambe le parti. Man mano che cuociono andranno posizionati in un piatto, così fino alla fine dell’impasto.

A questo punto bisognerà lavare l’avocado, sbucciarlo e tagliarlo a metà per estrarne il nocciolo. Dopo averlo tagliato a fettine sottili si dovranno formare delle rose.

Dopo aver posizionato sugli impasti dorati una fetta di prosciutto crudo e la rosa di avocado gli antipasti saranno pronti per essere serviti. Potranno essere conservati in frigorifero per circa tre giorni ma si consiglia di consumarli subito.

Ecco, dunque, come stupire tutti con un’alternativa veloce e sfiziosa ai soliti antipasti. Se, invece, si preferisse un antipasto tradizionale si consiglia di leggere questo articolo.