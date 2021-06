Non sempre il proprietario di un cane conosce con precisione l’età del proprio quadrupede, ma alcuni indicatori possono tornare utili per determinarla. Ciò risulta importante anche per il trattamento di alcune patologie che subentrano con l’invecchiamento. Sebbene abbiano un peso rilevante sulla speranza di vita persino il tipo di alimentazione e l’attività motoria che l’animale svolge quotidianamente. Con il passare del tempo potrebbero pertanto aumentare le spese relative alla cura e alle visite veterinarie che il nostro amico anziano richiede. Non a caso la Redazione ha già illustrato “Come ottenere la detrazione di 1.000 euro per il mantenimento del cane” in modo da scaricarne i costi.

Quando tuttavia si riceve in dono un cane o lo si sottrae alla strada non è facile risalire con esattezza all’età. Vi sono però almeno 3 trucchi per capire quanti anni ha veramente un cane di taglia piccola, media e grande. Si tratta di alcuni importanti indicatori che coincidono con segnali esteriori da cui si possono riconoscere i cambiamenti dell’età. Il mutamento più evidente riguarda proprio l’aspetto del pelo che tende ad opacizzarsi e ad essere meno folto con il passare degli anni. Inoltre attorno alla testa già verso i 6-7 anni potrebbe iniziare a spuntare i primi peli bianche, sebbene alcune razze incanutiscano prima di altre.

3 trucchi per capire quanti anni ha veramente un cane di taglia piccola, media e grande

Il secondo segnale da considerare riguarda invece la taglia perché i cani più piccoli con un peso inferiore a 15 kg arrivano anche a 15-18 anni. Diverso il caso di animali di taglia media che invece hanno un’aspettativa di vita di circa 13 o 14 anni. Mentre scende fino a 9-11 anni la speranza di vita dei cani più grandi il cui peso oscilla tra i 23 e i 43 chili. L’altro fattore che consente di individuare l’età del quadrupede è la dentatura poiché dall’osservazione dei denti si ottengono informazioni utili. Ci si riferisce nello specifico alla consunzione della parte superficiale o all’eventuale perdita di alcuni denti. Così come si risale all’età approssimativa tramite l’eruzione dei picozzi da latte o dalla presenza di tartaro, denti ingialliti o consumati.

