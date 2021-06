Come sappiamo ci sono alcuni alimenti che sarebbe meglio non mangiare subito dopo l’acquisto. Alcune categorie infatti, come ad esempio frutta e verdura, necessitano di un’attenta pulizia. Innanzitutto per assicurarsi di mangiare un prodotto privo di residui di terra o sporco, ed in secondo luogo per poterlo sfruttare al meglio. Godendosi tutto il sapore ed il gusto che presenta ed è in grado di apportare ai piatti in cui lo inseriremo.

Facile e veloce

Nella maggior parte dei casi il processo di pulizia degli alimenti non è per nulla difficile. Anzi si tratta di passaggi molto rapidi, che richiedono solamente pochi minuti. Non a caso in questo articolo ad esempio abbiamo avuto l’occasione di presentare una tecnica molto veloce per pulire le fragole. Oggi continuiamo a parlare di questo argomento concentrandoci però sulla pulizia di un mollusco molto amato e consumato, ovvero le cozze. E di come sia facile e veloce pulirle attentamente.

Il trucco efficace dei ristoranti per pulire le cozze velocemente e senza sbagliare

Per pulire le cozze esistono diverse tecniche. In particolare sono due le più conosciute ed utilizzate, ed entrambe si presentano come efficaci e anche piuttosto semplici. Eppure non tutti sono a conoscenza del fatto che, per una pulizia molto accurata e che rimanga al tempo stesso rapida, il segreto è quello di utilizzarle entrambe. Vediamo di capire meglio. Infatti ecco il trucco efficace dei ristoranti per pulire le cozze velocemente e senza sbagliare. Mentre alcuni si armano di coltello e pinza per eliminare i residui di sabbia e disinfettare questi molluschi, altri invece si servono del tanto amato trucco di acqua e sale. Nonostante il fatto che tutti e due i metodi si riveleranno utili e ci faranno ottenere il risultato sperato, oggi ne vogliamo presentare uno diverso, utilizzato da molti cuochi.

E che, non per caso, prende il meglio da entrambe le tecniche, rimanendo comunque molto veloce da realizzare. Vediamo come procedere. La prima cosa da fare è prendere le cozze ed inserirle in un recipiente a cui avremo aggiunto precedentemente acqua corrente, possibilmente fredda, e sale grosso. Dopodiché bisognerà lasciarle ammollo per qualche minuto, mescolandole tra loro con le mani e permettendo al sale di entrare il più possibile all’interno dei gusci. A quel punto dovremo tirarle fuori dal recipiente e, con l’aiuto di un coltello, raschiare via i residui ancora rimasti sul guscio. Infine, come ultima mossa, andiamo a strappare via il ciuffo. Ed ecco che, in meno di cinque minuti, avremo pulito le cozze in maniera meticolosa, assicurandoci un prodotto sano ed in grado di regalare tutto il sapore di cui è capace.